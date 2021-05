Canelones: ¿Cómo viene avanzando la vacunación contra la covid-19?

Canelones es uno de los departamentos con más casos positivos de coronavirus y el que tiene uno de los índices más bajos de vacunación.

Una nota publicada en el portal oficial de la Intendencia de Canelones reúne los testimonios de alcaldes y alcaldesas sobre cómo está funcionando el proceso de vacunación en cada municipio.

Canelones

En el Municipio de Canelones funcionan dos vacunatorios contra la COVID-19, ubicados en el Hospital Departamental de Canelones –donde, hasta el momento, se han inmunizado casi 30.000 personas– y en la mutualista COMECA.

El Alcalde de Canelones, Darío Pimienta, detalló que la labor que lleva a cabo el municipio en este sentido es trabajar coordinadamente con ambos centros de vacunación, brindando infraestructura y lo que sea necesario. “La idea es salir lo antes posible de esta situación”, expresó.

Ciudad de la Costa

Actualmente, el Municipio de Ciudad de la Costa cuenta con dos centros vacunatorios contra la COVID-19, ubicados en la Asociación Española de Solymar y en el Centro de Salud de ASSE de Ciudad de la Costa, donde se inmunizan alrededor de 480 y 600 personas de forma diaria, respectivamente, en turnos de 12 y 14 horas. No obstante, la Alcaldesa del Municipio de Ciudad de la Costa, Sonia Misirián, opina que tener dos vacunatorios “no es la cantidad suficiente dada la población que tenemos en esta ciudad”, que supera los 100.000 habitantes.

Misirián explicó que el municipio, en conjunto con la Intendencia de Canelones, se encarga de colaborar y apoyar a ollas populares y merenderos que ya están establecidos y organizados en la ciudad. Esta contribución consta de la compra de carne para las ollas populares y se han entregado canastas para personas con necesidades específicas como diabetes o celiaquía. Además, desde el Gobierno Local se ha colaborado con el Centro de Salud de ASSE instalando gazebos para cubrir la zona de mucho sol cuando las personas están esperando fuera del vacunatorio, con sillas y con funcionarias y funcionarios administrativos para agilizar algunos trámites. “Muchas de estas tareas son fuera de los horarios de los funcionarios también, detalle que no es menor y que siempre que tengo la oportunidad lo dejo claro para que la gente sepa el trabajo impresionante que hacen los funcionarios en el municipio”, resaltó la Alcaldesa.

Las Piedras

En Las Piedras funciona un único centro vacunatorio en el Polideportivo de la localidad, pero el Alcalde pendrense, Gustavo González, señala que hace falta un nuevo vacunatorio en el municipio o, en su defecto, la instalación de uno en la localidad vecina de 18 de Mayo.

«Nosotros entendemos que son insuficientes los vacunatorios en Canelones y hemos demostrado con números que somos el departamento que menos vacunados tiene. Por eso, estamos planteando poner un vacunatorio más en Las Piedras o crear un vacunatorio en el Municipio 18 de Mayo, que entendemos que es necesario», aseguró el Alcalde. Asimismo, añadió que Las Piedras pertenece a la Microrregión 7 del departamento, que tiene más de 150 mil habitantes y, de esta manera, remarcó la necesidad de nuevos vacunatorios en la zona.

González informó que el municipio está apoyando a los vecinos y vecinas en el traslado a los vacunatorios, ya que muchas veces se los agenda en localidades que en el mapa parecen cercanas pero que, a la hora de tener que trasladarse, no existe conectividad. «Es por ello que hacemos hincapié en el planteo de la necesidad de más vacunatorios», subrayó.

Además, el jerarca pedrense indicó que están ayudando a aquellos ciudadanos y ciudadanas que tienen dificultad con la tecnología a agendarse y que, también, continúan con los apoyos logísticos en el vacunatorio del Polideportivo.

En cuanto a la ayuda alimentaria, el Alcalde señaló que el municipio está destinando una parte importante de su presupuesto para apoyar a ollas y merenderos de la localidad. «En la Comisión de Vulnerabilidad tenemos ingresadas 12 ollas populares y cinco merenderos, con los cuales se viene trabajando semanalmente. Seguiremos dando respuesta y ayuda a los vecinos y vecinas de la localidad «, concluyó.

Pando

Pando es otro de los municipios que cuenta con dos centros vacunatorios contra el coronavirus en el departamento, que se encuentran funcionando en el Hospital de Pando (con más de 35.000 personas vacunadas) y en la mutualista CAAMEPA.

“Estamos peleando contra un enemigo que no vemos”, aseguró el Alcalde Alcides Pérez, al tiempo que manifestó preocupación por la salud, la alimentación y el trabajo en la cuidad, ejes que considera centrales en este momento.

Actualmente, el tercer nivel de gobierno en esta ciudad se encuentra apoyando la campaña de vacunación trasladando a aquellos adultos mayores que tienen dificultades económicas o motrices para trasladarse hasta los centros de inmunización o que, por agenda, les toca ir a otro municipio a recibir las dosis. Asimismo, se está contribuyendo, en conjunto con el Gobierno Departamental, con alimentos para quienes los necesitan. “Nos pusimos a la orden desde un principio: ya lo había hecho la administración del departamento y nosotros nos alineamos con eso”, expresó Pérez.

Progreso

En la ciudad de Progreso se ha instalado un centro vacunatorio contra la COVID-19 recientemente en la mutualista CRAMI, donde se inmunizan entre 400 y 500 personas por día, con las vacunas de AstraZeneca y Sinovac.

“Estamos muy contentos por eso, esperemos que [la vacunación] siga a buen ritmo y que toda la gente de Progreso tenga la posibilidad de vacunarse en Progreso”, manifestó el Alcalde de esa ciudad, Claudio Duarte, aunque aclaró que, como la instalación del vacunatorio es reciente, a muchas personas de la localidad les tocó vacunarse en Sauce o Toledo, por ejemplo. Es por esto que desde el Municipio de Progreso se está colaborando con el traslado de personas con vulnerabilidad, que no pueden llegar hasta el vacunatorio.

Actualmente, en Progreso funcionan dos ollas populares (una en el centro de la ciudad y otra en Villa Felicidad) y un merendero, que cuentan con el apoyo tanto del Gobierno de Canelones como del municipio de la ciudad. “La pandemia va dejando secuelas y nosotros estamos en la primera línea de batalla, con el municipio, con el Gobierno de Canelones, con la Dirección de Desarrollo Humano, colaborando e intentando mitigar, de la forma que podamos, esta situación”, manifestó Duarte.

Salinas

En el Municipio de Salinas funciona un centro vacunatorio en la mutualista Asociación Española, pero para el Alcalde de esa ciudad, Oscar Montero, “debería haber más porque locales hay” y porque, de acuerdo a la cantidad de población, “con un vacunatorio va a estar complicado porque supongo que no alcanza”.

Dado el actual contexto, desde el municipio se está asistiendo a 15 ollas populares y 15 merenderos de la zona, y se le están entregando canastas a 70 familias por mes.

San Ramón

Desde que comenzó la campaña de vacunación contra el coronavirus, San Ramón cuenta con un centro vacunatorio, donde se ha inoculado con 10.000 dosis a vecinas y vecinos de la localidad y zonas aledañas. El Alcalde Gonzalo Melogno se mostró “con gran alegría” porque el centro vacunatorio “es un éxito”, e informó que desde el municipio se ha exhortado a la población a respetar las normas y las medidas sanitarias impuestas para tratar que la movilidad sea cada vez menor, que es lo que se está buscando.

Santa Lucía

El último vacunatorio incorporado en el departamento es el de la ciudad de Santa Lucía. Sobre esto, el Alcalde de dicha ciudad, Leonardo Mollo, explicó que la concreción del vacunatorio fue posible gracias a la articulación entre la Comisión de Usuarios de Centros de Salud, los vecinos y vecinas de la localidad, con el apoyo de la RAP Canelones. Dado el número de habitantes que tiene Santa Lucía, Mollo dijo que el hecho de poder tener un lugar de inmunización contra la COVID-19 era algo “muy necesario” para la ciudad y la zona de influencia. No obstante, opinó que, “en Canelones, un departamento con 500 mil habitantes, es fundamental aumentar el número de vacunatorios para llegar a esa inmunidad de rebaño del 70 % que plantean los científicos».

Con respecto a la situación alimentaria, el Alcalde expresó que se está ante una situación compleja a nivel departamental y que Santa Lucía no escapa a ello. Es en este sentido que el municipio se encuentra coordinando con el Comité de Vulnerabilidad la concreción de mecanismos, como canastas alimenticias o aportes a merenderos, para poder tratar de paliar la situación. “Es muy necesario este apoyo, porque se vienen los meses de frío y es fundamental que logremos que la población no tenga esas necesidades básicas”, manifestó Mollo, y añadió que “el Gobierno Departamental y Local vienen haciendo un esfuerzo muy grande en ese aspecto”.

Sauce

La ciudad de Sauce tiene un vacunatorio, ubicado en el Centro Cultural Casa de Artigas, que funciona de lunes a viernes y ha inmunizado a más de 3.000 personas hasta el momento, con un promedio de 180 personas diarias.

Según dijo el Alcalde de la ciudad, Rubens Ottonello, el centro vacunatorio viene funcionando con normalidad y con mucho público. “Tenemos un gran equipo que está conformado por el grupo de vacunadores que integra la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, así que estamos muy contentos con el Ministerio de Salud Pública, la Dirección Departamental de Salud y la conjunción del Municipio de Sauce, la Intendencia de Canelones y las direcciones que, de alguna manera, complementan este trabajo”, manifestó.

Tala

Desde el pasado 13 de abril, el Municipio de Tala cuenta con un centro vacunatorio contra la COVID-19, ubicado en el Centro Social de Tala, donde unas 6.000 personas han recibido las dosis de Sinovac, AstraZeneca y Pfizer.

Desde el municipio, explicó el Alcalde de Tala, Leonardo Pérez, se le han entregado canastas con alimentos a algunas familias y personas en situación de vulnerabilidad y el objetivo es poder ayudar a todas aquellas que lo necesiten.

Si bien la sede municipal está cerrada para la atención al público, el Alcalde recordó que se continúa trabajando y que, ante cualquier consulta o necesidad, las vecinas y vecinos deben llamar a los teléfonos 4315 44 17 o 4315 25 11, de 9:00 a 15:00 horas.

Toledo

La ciudad de Toledo contaba con un centro vacunatorio que funcionaba de lunes a viernes y se inoculaba con la vacuna Sinovac, pero actualmente se encuentra cerrado. Según dijo el Alcalde de ese municipio, José Luis Gini, en una entrevista realizada el pasado lunes, no se le comunicó el cierre y no se enteró hasta que asistió al centro y lo encontró cerrado. Además, añadió que la reapertura depende del Ministerio de Salud Pública y que aún no se han tenido novedades al respecto. “Nos tiene un poco preocupados eso. Tenemos la infraestructura puesta ahí, el municipio apoyó con personal y apoyó también con un baño químico, un gazebo y el transporte de vacunas desde Sauce. Esperemos que se reanude a la brevedad, pero no depende esto de nosotros”, manifestó.

No obstante, Gini aseguró que se estaba inoculando a más de 250 personas de forma diaria y que muchas de ellas provenían de otras localidades de Canelones e, incluso, de otros departamentos como Montevideo y Rocha.

Desde el Municipio de Toledo se puso a disposición un vehículo para trasladar a vacunarse a personas que tengan dificultades para hacerlo y también para distribuir canastas de alimentos a algunas familias vulnerables. Sobre esto, el Alcalde explicó que el municipio trabaja en conjunto con la Dirección de Desarrollo Humano del Gobierno de Canelones y con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para poder asistir a las personas que así lo necesiten y se tienen, hasta fin de año, 1000 canastas de alimentos para entregar. “Mantenemos una información fluida de la gente que viene y pide, porque se trata no de ahorrar sino de efectivizar, lograr que los recursos no se ahorren, sino que sirvan para aquellos que lo necesiten”, expresó Gini.