Cardona: «Gracias a la energía renovable, Uruguay ahorró U$S132 millones por año»

La directora de UTE en representación del FA, aseguró que la inversión en energía renovable «fue buena y eso no admite discusión», porque permitió que el país pudiese superar «una de las peores sequías de los últimos cien años».

La directora de UTE en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, destacó el alto impacto económico que tuvo para el país el uso de la energía renovable, reduciendo en un 43% el costo del abastecimiento de la demanda entre 2015 y 2019, como lo demuestra un estudio presentado esta semana.

Cardona explicó a Caras y Caretas que la apuesta realizada durante la gestión del Frente Amplio, «fue la más grande inversión industrial de la historia del Uruguay, y permitió lograr el cambio de la matriz energética que tanto favoreció al país».

«La decisión fue buena y eso no tiene discusión. Gracias a ella, se logró por ejemplo, que en el 2020, un año que quedará en el ranking histórico de las más graves sequías de los últimos cien años, Uruguay pudiera exportar energía, satisfacer la demanda nacional, y además, generar ahorro», agregó.

El informe al que alude la jerarca, realizado por la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica (Augpee), permitió constatar que el país ahorró 132 millones de dólares por año, gracias al desarrollo de los proyectos eólicos y solares.

Con este argumento, Cardona salió al cruce de las declaraciones que el director en representación de Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz, realizó a El Observador, asegurando que UTE «se ha convertido en una agencia de cobranzas de rentistas eólicos, lo que hará muy difícil bajar las tarifas».

La directora del Ente consideró que los argumentos que maneja Pées Boz «parecen más bien una manera de abrir el paraguas, pensando que no van a poder cumplir la promesa de bajar las tarifas».

«Por supuesto que estoy en absoluto desacuerdo con las expresiones del director por Cabildo Abierto, y lo hago con fundamentos técnicos», aseguró citando el informe elaborado por Augpee, que «hace un profundo análisis de las energías renovables, y demuestra de forma clara, cuáles son los números reales».

Comentó además, que esta semana, el directorio de UTE realizó un ejercicio en ocasión del balance 2020 y se analizó cuál fue el peor año de sequía del país para compararlo con el año pasado, «esa comparación nos permitió determinar que la sequía del 2020 estará en el ranking histórico del Uruguay entre los primeros diez puestos de la peor sequía en cien años, y pese a esos números, UTE pudo exportar energía y satisfacer la demanda nacional, y además, generó ahorro», expresó.

«Las inversiones realizadas permitieron que hoy podamos tener ahorros significativos, y que muchos privados vinieran a invertir al país, asumiendo determinados riesgos pero también con muchas certezas», destacó.

Por último se refirió a la propuesta que elevó la gerencia de Recursos Humanos de UTE en los últimos días, proponiendo un incentivo a la jubilación para los jerarcas y jefes de la empresa, que les permitiría participar de la selección de sus sucesores, y cobrar su sueldo un año más, para acompañar la transición.

«De esta manera lo que se estaría haciendo es duplicar los puestos gerenciales más o menos por dos años, generando gastos innecesarios en una coyuntura muy desfavorable, no solo por la pandemia, sino también por el aumento del desempleo», indicó la presidente en representación del FA, y recordó que mientras en la gestión frenteamplista de Gonzalo Casaravilla se impulsó un plan que reducía los puestos gerenciales de 30 a 22, «ahora en cambio se los pretende duplicar».