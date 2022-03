Carina Méndez, la sorpresa de Zíngaros

Algo totalmente nuevo, en lo que me he sentido muy bien, me han recibido tan divinamente desde el primer día, me he sentido muy mimada, muy cuidada, muy cómoda.

Algo absolutamente distinto

Totalmente distinto, esto es de una agilidad que tiene otros tiempos absolutamente distintos.

Pero además a este conjunto lo sigue mucha gente y están acostumbrados a hacer desde muy temprano ensayos abiertos, por lo que la gente participa en todo, eso es como muy loco y bien diferente al teatro.

¿Cómo llega la propuesta?

Gonzalo Moreira, cantante y actor, un amigo que sabe que soy bastante noctámbula, me pone un mensajito, “Mirá, Cari, está pasando esto y esto, se necesita una persona, no hay peor gestión que la que no se hace, yo te lo tiro, vos pensalo” y al minuto y medio le dije que me interesaba.

A los dos o tres días me reuní con Gastón Sosa y todo el grupo y ahí empecé.

Ensayos y avanti, acá no hay mucho tiempo.

No hay mucho tiempo para procesar nada, es tirarse al agua de una y así fue. Es un grupo muy emocional, no tuve el gusto de conocer a Pinocho, pero la energía es muy fuerte, se siente, se nombra tanto, está tan presente que es como si estuviera.

¿Cómo va con la gente? Porque tampoco en eso es igual al teatro.

Si bien he hecho funciones en barrios, es distinto, esto genera unas pasiones que no imaginaba y el contacto con la gente es lo más lindo de todo. Es tan fiel, tan amable, tan amorosa, demostrativa y efusiva que es la parte más linda definitivamente.