Carlos Varela: «No alcanza solo con ganar la IM, el objetivo es ganar en los 8 municipios»

El presidente de la departamental de Montevideo del Frente Amplio, Carlos Varela, le dijo a Caras y Caretas Portal que la fuerza política está «absolutamente conforme» con el despliegue que tuvo el FA en la capital durante estas elecciones departamentales. «Compañeros y compañeras de las coordinadoras y comités de base han hecho un gran sacrificio para estar presentes en los comités y locales de votación, en la distribución de listas y controles».

Con respecto a las expectativas de la fuerza política, y teniendo presente la derrota de octubre, vislumbró un triunfo del Frente Amplio, aunque no se inclinó hacia ningún candidato. «Sabemos de que situación venimos con la derrota electoral en octubre que juega desde el punto de vista de los estímulos; en algunos casos a favor, para generar expectativas de empezar a volver, pero también sabemos que golpeó duramente desde el punto de vista de la fuerza moral». No obstante, Varela aseguró que son optimistas y que no alcanza solo con ganar la Intendencia de Montevideo, sino que «tenemos como objetivo ganar en los 8 municipios».

«Tanto la IM, como los municipios serán brazos extendidos a la sociedad que va a necesitar que una parte del Estado respalde sus necesidades», que debido a la pandemia y al gobierno que asumió en octubre, «van a tener consecuencias sociales que tendremos que apalear», agregó.

Por otro lado, hizo referencia a la situación de violencia denunciada en Salinas y dijo que se trataba de un hecho preocupante que se esperaba que fuera algo aislado. «La relación natural que se debe dar en instancias democráticas es cada uno con su bandera, pero respetando al otro», expresó.