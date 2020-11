Carolina Cosse: «para que nadie quede atrás es necesario que nadie quede afuera»

En horas de la mañana, en la Plaza de las Pioneras, espacio recientemente promovido por las organizaciones feministas, se realizó la proclamación de la ingeniera Carolina Cosse como Intendenta de Montevideo.

Allí se dispuso un escenario en el cual estará la la intendenta junto a los directores designados en cada área. Al nivel del público estuvieron asignados los espacios en sillas asignadas a los integrantes del gabinete pasado y el actual. Lo mismo se hizo con los espacios destinados a los ediles del período pasado y el entrante, los que estuvieron intercalados. También los alcaldes del período pasado y el futuro ocuparán lugares prefijados. Hubo también sillas previstas para los integrantes del Poder Legislativo y organizaciones sociales. Otros asientos, sin asignación previa, estarán destinados a otros participantes, personajes de Montevideo, como por ejemplo el arzobispo Cotugno, así como los ex intendentes Mariano Arana, Daniel Martínez, Ana Olivera y Ricardo Ehrlich.

El aforo fue estructurado con una acreditación previa y esa fue la participación prevista. En otras palabras, las limitaciones planteadas por la pandemia también impuso restricciones al calor popular que en mayor o menor medidas tienen este tipo de eventos, que estarían limitados a organizaciones sociales, Poder Legislativo, ediles, municipios y gabinetes.

Se contó también con la presencia de la Orquesta Sinfónica Municipal y del emblemático Rúben Rada. Como es de uso, la Sinfónica preludió su actuación con la ejecución del himno nacional para luego interpretar el primer movimiento («La primavera») de «Las cuatro estaciones», de Antonio Vivaldi.

A continuación hizo uso de la palabra el intendente saliente Christian Di Candia, el que luego de los saludos de rigor anunció el honor que le significaba transferir el mando a «la compañera frenteamplista» Carolina Cosse.

Luego de realizar el traspaso de mando, Cristina Fernández, acompañada por la Filarmónica interpretó el tema de Violeta Parra «Volver a los 17», al que siguió la interpretación del tema «Brujas», por Eli Almic, luego de lo cual Christiá Cari interpretó «Hoy te vi», del maestro Eduardo Mateo. Cerró la parte musical Rúben Rada, acompañado por Gustavo Montemurro, interpretando el tema «Será posible». Luego de esa introducción, tomó la palabra la nueva intendenta.

El discurso de Carolina Cosse comenzó refiriéndose a las circustancias que se viven con la pandemia en el mundo del trabajo, a las tensiones que impone, al humanismo y la ética como prioridades.

A continuación, anunció la implementación de un Plan de emergencia con cinco ejes. El primero, intervención en los barrios, atendiendo treinta de ellos en los próximos meses. El segundo eje estaría centrado en la salud y al respecto se anunció que a partir de enero 13 policlínicas de la IM atenderán también los sábados; el tercer eje será el apoyo alimentario, reconociendo el esfuerzo alimentario en esa materia, por lo que se convocará a la Coordinadora de Ollas Populares. El cuarto eje estará referido a los trabajos transitorios y el quinto eje a la lucha contra violencia de género con foco en múltiples aspectos, para lo cual a partir de marzo todas las comunas mujer funcionarán con horario extendido, atendiendo en el territorio los fenómenos de violencia contra la mujer y las discapacidades.

Recordó que durante su campaña anunción tres pilares sobre los que se iba a asentar su gestión: limpieza, movilidad y trabajo. Pero es preciso interconectarlos, convocando a los recicladores, obreros ambientales que no son parte del problema sino de la solución. Para ello se proyecta introducir cambios en las plantas de clasificación para crear un entorno digno, en el marco del cual ya se han entregado cien motocarros. La intendenta hizo suya la propuesta de la Unión de Clasificadores de Residuos Sólidos (UCRUS) destinada a recuperar residuos de mobiliarios y artefactos, en lo que se denominará «Montevideo Integra», en el entendido que trabajando para el medio ambiente generamos riqueza y conciencia.

Se dejará un eje abierto para abrir a la comunidad la información digital de movilidad y limpieza, lo que significará una novedad mundial, abriendo datos que son materia prima para trabajar, pero también para generar proyectos de investigación abiertos a toda la comunidad.

Se fomentará el emprendedurismo a través del proyecto Montevideo XXI. atendiendo la promoción de inversiones, el análisis de oportunidades y todas las modalidades de emprendedurismo. De la mano de los trabajadores, empresarios y trabajadores rurales. También anunció que próximamente se reunirá con la Comisión del Mercado Modelo para anunciar fecha de mudanza para la Unidad Agroalimentaria de Montevideo (UAM)

Pero advirtió que nada de esto tiene sentido sin una plan y ningún plan tiene sentido sin humanismo. Dijo tener en el alma la participación la integración. Participación activa, en todas sus formas posibles, atendiendo la crisis económica y social que no configuraran una circunstancia sino un momento histórico, con la convicción de que ese es el momento histórico en el que es un imperativo participar y coordinar como sociedad.

Su reflexión final estuvo referida a la idea de que la crisis se conjura moviendo perillas. Pero las perillas han sido creadas previamente y son herramientas estructurantes de la sociedad, a la que concebimos como proceso de participación activa, desprendiéndonos de la idea de que las cosas buenas que acontecen son patrimonio del gobierno y que las malas son responsabilidad de la sociedad.

Por último, Carolina Cosse enfatizó: Participación e integración al mismo tiempo, porque para que nadie quede atrás es necesario que nadie quede afuera. Tender la mano a todos y a todas, porque así la democracia se hace más profunda. En vez de ver un problema preguntémonos qué parte de la solución me corresponde a mí porque es el cambio cultural que les proponemos. La historia no está escrita, los pueblos pueden decidir andando su camino. El mundo nos podrá mirar con asombro, como en el ochenta le dijimos que no a la dictadura, haciendo una marca en la pared de la historia o cuando, unos años después el mundo nos miró con incredulidad y después con asombro, y después nos volvió a mirar asombrados cuando no vendimos el patrimonio de los orientales y nos miraron asombrados con el Plan Ceibal, la fibra óptica, la energía eólica y el acceso y la salud. Vieron asombrados que forjamos un sistema político que hacía que un presidente saliente entrara del brazo de su sucesor a un evento internacional. Atravesamos momentos difíciles, está difícil, pero me comprometo con ustedes, porque siempre es hora de comenzar a trabajar sin pausas construyendo el futuro. Para ello tenemos un gran equipo, pero con ustedes será más grande.

VER VIDEO

https://bit.ly/3nVGRPd