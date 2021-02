Carolina Cosse recibe aprobación del 57% de los montevideanos

A dos meses de haber asumido el gobierno de Montevideo la intendenta Carolina Cosse tiene una aprobación de 57%.

Una encuesta de Equipos Consultores, dada a conocer por Subrayado indica que la intendenta de Montevideo, señala que el 9 % desaprueba su gestión, mientras que el 24 % no aprueba ni desaprueba y el 10 % no sabe o no contesta.

La encuesta, que fue realizada entre el 14 y el 16 de enero, muestra que entre los votantes frenteamplistas de la última elección hay un 80 % de aprobación hacia la gestión de la intendenta, lo que indica que no solo recibe el visto bueno de sus votantes, sino de la mayoría de los de Daniel Martínez y Álvaro Villar.

Sobre el comportamiento de los votantes de la coalición multicolor indica la encuesta que el 32 % aprueba la gestión de la intendenta, el 16 % lo desaprueba y el 24 % no aprueba ni desaprueba, mientras que el resto no opinó.