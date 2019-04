Carotta anunció que competirá con Novick en las internas del Partido de la Gente

El dirigente del Partido de la Gente, Fernando Carotta, anunció que le disputará la candidatura presidencial a Edgardo Novick en las próximas elecciones internas del 30 de junio.

Carotta, es un empresario de la comunicación corporativa y lidera la agrupación Renovación, dentro del Partido de la Gente.

El líder del partido, Edgardo Novick, aseguró que “lo bueno para la democracia es que haya más partidos y que dentro de los partidos haya competencia”.

“Bienvenida sea la competencia interna dentro del Partido de la Gente”, aseguró el empresario.

En un comunicado difundido este lunes, el sector Renovación explicará este martes en conferencia de prensa la decisión de presentarse a las elecciones internas.

El sector Renovación fue presentado oficialmente en julio de 2018, siendo la “única agrupación nacional dentro del Partido de la Gente conformada por personas que hasta ese momento no provenían de la actividad política y que no ocupaban cargos electivos o de particular confianza en el Estado”, aseguraron en el comunicado.