Casa de Galicia: FUCVAM expresó absoluto rechazo a la decisión de la justicia

FUCVAM expresó su total rechazo a la medida adoptada por la Justicia uruguaya, decretando el cese de actividades de la mutualista Casa de Galicia.

«Una vez más, el Estado uruguayo -que no ha dudado cuando se trata de salvar a los grandes capitales, como cuando se rescató a la banca privada- se muestra absolutamente indiferente frente al drama de cientos de trabajadores»Una vez más, el Estado uruguayo -que no ha dudado cuando se trata de salvar a los grandes capitales, como cuando se rescató a la banca privada- se muestra absolutamente indiferente frente al drama de cientos de trabajadores que no cobrarán su salario y el aguinaldo que les corresponde», expresó.

Para FUCVAM, la Justicia decreta el cese de actividades, como se solicitó desde la intervención, sin abrir una instancia de diálogo o negociación con quienes sostienen la institución todos los días: sus trabajadores.

FUCVAM se solidarizó con «los compañeros y compañeras de Casa de Galicia» y expresó que una vez más, «el hilo se corta por el eslabón más débil, atentando contra la fuente de trabajo y los ingresos de los trabajadores y trabajadoras».