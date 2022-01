Casaravilla le explicó al juez el «revolucionario cambio de la matriz energética»

“En Uruguay hicimos un cambio revolucionario en la matriz energética, por acuerdo partidario, que está dando frutos importantes”, le dijo el expresidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, al juez que lo indagó por la denuncia por presuntas irregularidades en la frustrada Regasificadora de Gas Sayago.

«Ver la regasificadora sin analizar el contexto no alcanza”, le aclaró al magistrado y comenzó a explicar punto por punto toda la transformación de la matriz eléctrica de Uruguay.

La declaración fue larga, y muy técnica bien al estilo de Casaravilla.

A la salida, el extitular de UTE recalcó que si bien el proceso de Gas Sayago, no salió bien, «eso no quiere decir que el gas no sea bueno para la matriz energética”.

“Acá hay un tema político, hay que reconocerlo”, sentenció.