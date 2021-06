Castillo mantiene 70 mil votos de diferencia sobre Keiko en el final del conteo

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, pidió en la noche del martes a las autoridades electorales y a los ciudadanos ser vigilantes de la voluntad popular expresada en las urnas, el último domingo, durante el proceso de segunda vuelta.

“Llamo a las autoridades electorales que por favor por el Perú, por la democracia, por nuestra patria ser respetuosos, no mancillemos la voluntad del pueblo peruano”, exhortó desde la Casa del Maestro en el Cercado de Lima.

Al dirigirse a sus seguidores, Pedro Castillo expresó su agradecimiento a todas las personas que le manifestaron su apoyo durante toda la campaña y que votaron por su agrupación política.

“Pido una vez más ser vigilantes de la voluntad popular, gracias por esta vigilancia”, indicó el candidato de Perú Libre, quien también instó a sus seguidores a no caer en ningún tipo de provocación.

“Hay ciertas zancadillas como la subida del dólar, que para mañana va a subir unos puntos más, el costo del pan, el costo del pollo, el costo de la canasta familiar. Mentira, lo que pasa es que hay cierta incertidumbre que el pueblo ya no las cree y por eso debo decirles que acabo de tener conversaciones con el empresariado nacional donde está mostrando su respaldo al pueblo”, dijo.

Pedro Castillo manifestó que un eventual gobierno será “respetuoso de la democracia y de la actual Constitución”. El candidato de Perú Libre agregó que llevará a cabo “un gobierno con estabilidad financiera y económica”.

Keiko Fujimori alega irregularidades, pero niega el derecho de impugnar actas

Después de haber saltado de alegría con los resultados a boca de urna, ahora se muestra con el rostro demudado y alega irregularidades.

Fujimori dijo que Perú Libre ha impugnado cientos de actas, cuando la impugnación es un derecho de los partidos. Añadió que en esas actas había mayoría para Fuerza Popular, lo cual sin embargo es normal, pero tuvo el atrevimiento de llamar a ello indicios de “fraude”, cuando históricamente las denuncias han ido contra el fujimorismo si se trata de fraude.

También, a través de Luis Galarreta, mostró un video donde un supuesto capacitador de personeros de Perú Libre insta a acudir temprano, diciendo que las mesas serán “nuestras”, cuando esto es un lenguaje habitual en las capacitaciones de los partidos, para controlar desde temprano el desarrollo del proceso.

Mostraron el caso de un acta donde Fujimori no obtiene ningún voto y Castillo el 100%, en Cajamarca, diciendo que no está dentro de las probabilidades estadísticas cuando eso no es cierto. Cajamarca es una zona donde Castillo tiene preferencias. En procesos anteriores se vio casos no sólo de un acta, sino de todo un distrito donde el 100% votó por un candidato.

Señalaron además que una personera de Perú Libre tenía cédulas, lo cual fue desmentido por dicho partido.