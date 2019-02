Cayó La Cabra 2019 : “Lo importante es disfrutar”

Por Edgardo Buggiano

Desde que está en el Concurso de Carnaval, la murga Cayó la Cabra sólo en su primer año no entró a la Liguilla (salió 19ª), pero después, en 2015, fue cuarta y, mostrando un notorio crecimiento, en 2018 fue segunda.

Con Maxi Mández y Pablo Porciúncula, que además de subir es el arreglador coral, estuvimos hablando de lo que se viene para este Carnaval.

“Como todos los años, la murga viene muy divertida y disfrutando pila de lo que hace, con un grupo súper unido, somos muy amigos entre nosotros, nos gusta juntarnos a hacer murga, estamos pasando un Carnaval precioso”, comenzó diciendo el Pulpa Maxi Méndez.

¿Cómo vienen con estos malos modales, dentro de ese estilo divertido y de mucha crítica?

Maxi Méndez: Es un combo, la murga tiene que ser una murga, tiene que hacer reír y tiene que criticar, hay que cantar y tiene que tener candombe, viene por ahí. La murga está supercandombera, eso viene de la mano de Pablo Porciúncula, muy disfrutable, es lo que somos, esperamos todo el año para ponernos el traje y la pasamos muy bien”.

A la charla se integró Pablo Porciúncula e inmediatamente se impuso la siguiente pregunta.

¿Con Maxi es difícil no divertirse?

Pablo Porciúncula: Es aprender y gozar la murga, es un murguista de pura cepa, uno intenta divertirse todo el tiempo, me abrieron las puertas de esta casa hermosa, es felicidad pura, estamos gozando de la murga y de la música.

¿Cómo va la murga en la calle?

PP: Divino, gracias a Dios con mucho trabajo, divirtiéndonos. Es el primer año que salgo en la murga como componente, porque en los arreglos ya hace tiempo, por eso hay chistes internos que todavía no los entiendo.

MM: Él ya es parte de la murga; cuando yo entré él ya estaba con los arreglos, y venimos compartiendo, ahora de otro lugar, se pone el traje y se pinta la cara con nosotros. Pero es parte de la murga del minuto uno.

PP: Con el Pulpa nos divertimos. Intentamos meter pregones y contracantos todo el tiempo.

¿Cómo lo están viviendo con la gente?

PP: Hermoso, es muy mágico todo, entendemos y sabemos del esfuerzo que hace la gente para ir al tablado, tengo hijos y sé lo que es una noche en el tablado; no sólo por lo económico, también por la logística, moverse para ir, quedarse hasta tarde, y la verdad que lo valoramos mucho. Por eso dejamos todo ahí arriba, porque lo disfrutamos y porque se lo merece la gente.

MM: Queda claro que a la gente le gusta el Carnaval, espera todo el año para venir al tablado. Para nosotros subir al escenario y ver que hay tanta gente es emocionante.

No sé si pasa en algún lado que se cante en un día para tantas personas, no sé el número, pero en Carnaval terminás cantando para mucha, mucha gente. Capaz que no te das cuenta de la cantidad de gente a la que llegás a cada momento.

PP: El otro día, en el Prado, me acordaba cuando empezamos con la murga del barrio, y si nos llegaban a decir que íbamos a cantar para toda esa gente, uno no lo creía.

MM: A veces se hace todo a tanta velocidad, que en algún momento hay que detenerse a pensar lo que es subirse a un escenario a decir cosas. Detenerse a agradecer. Nosotros somos 17 que tenemos la suerte de subirnos, cuando hay 9.000 personas a las que les encantaría estar en nuestro lugar y por eso es que tenés que dejar todo en cada tablado.

Y terminaron abrazados cantando la canción de Pablo Porciúncula en la Cumana. Unos personajes.