Cebolla Rodríguez el mejor jugador de la gente, está el equipo ideal de la AUF

Por primera vez, los protagonistas del fútbol uruguayo eligieron el equipo ideal del Campeonato Uruguayo. Jugadores, exjugadores, entrenadores, preparadores físicos, árbitros, periodistas y los hinchas fueron los encargados de elegir el once ideal y también, de esos 11, destacar quién fue el mejor jugador del año, dato que se develará en la entrega de premios.

El lunes 26 de noviembre culminó la votación de los jurados que eligieron por un lado el equipo ideal y por otro, el mejor jugador del año. Los integrantes del jurado fueron: el Equipo Técnico de AUF (12), un futbolista de cada plantel (15), los entrenadores (15), los árbitros con más participación en el año (8) y el voto del público a través de Twitter e Instagram (2).

Equipo ideal

El once ideal del Campeonato Uruguayo 2018 quedó conformado de la siguiente manera:

Kevin Dawson (Peñarol), Mathías Suárez (Defensor Sporting), Fabricio Formiliano (Peñarol), Sebastián Cáceres (Liverpool), Lucas Hernández (Peñarol), Leandro Paiva (Cerro), Christian Oliva (Nacional), Cristian Rodríguez (Peñarol), Leonardo Fernández (Fénix), Gonzalo Bergessio (Nacional) y Gabriel Fernández (Peñarol).

Además, se destacaron siete suplentes: Esteban Conde (Nacional), Ángelo Gabrielli (Liverpool), Gastón Bueno (Danubio), Guzmán Pereira (Peñarol), Carlos Grossmuller (Danubio), Manuel Castro (Wanderers) y Federico Martínez (Liverpool).

Cabe resaltar que para los suplentes se consideraron posiciones en el campo de juego, y en caso de empate en votos se dio prioridad a los jugadores con más partidos en el Uruguayo 2018. A su vez recordamos que no fueron considerados, en los 30 candidatos elegidos por el Equipo Técnico, futbolistas que no hayan finalizado el campeonato en sus clubes y que no hayan disputado al menos el 50 por ciento de los partidos de su equipo.

Candidatos a Mejor Jugador

En la premiación a realizarse en la primera semana de diciembre se develará quién fue el mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2018. Para dicho premio, los tres candidatos finalistas son: Leandro Paiva (Cerro), Cristian Rodríguez (Peñarol) y Kevin Dawson (Peñarol).

Jugador del Público

Cristian Rodríguez (Peñarol) ganó el premio al Jugador del Público. El volante fue quien recibió más apoyo en las redes sociales de AUF, considerando la suma de retuits (Twitter) y me gusta (Instagram). Dos seguidores que hayan votado al jugador premiado le entregarán la distinción.

Si bien Kevin Dawson fue el favorito del público de Twitter (4.469 retuits), Cristian Rodríguez fue el que tuvo más votos en Instagram, y superó a su compañero en la suma de ambas redes.

Mientras que Dawson recibió 15.100 me gusta en Instagram, Cristian Rodríguez tuvo 16.952, que sumado a los 3.666 retuits en Twitter lo hicieron convertirse en el Jugador del Público.

Votación de los futbolistas, entrenadores, árbitros, Equipo Técnico y público

JUGADOR VOTOS

KEVIN DAWSON 45 (Equipo Ideal)

ESTEBAN CONDE 5 (suplente Equipo Ideal)

YONATAN IRRAZÁBAL 2

FABRICIO FORMILIANO 46 (Equipo Ideal)

LUCAS HERNÁNDEZ 32 (Equipo Ideal)

MATHÍAS SUÁREZ 31 (Equipo Ideal)

SEBASTIÁN CÁCERES 24 (Equipo Ideal)

ÁNGELO GABRIELLI 16 (PJ: 32) (suplente Equipo Ideal)

GASTÓN BUENO 18 (suplente Equipo Ideal)

MAURICIO GÓMEZ 16

ALFONSO ESPINO 13

PABLO LACOSTE 12

CRISTIAN RODRÍGUEZ 43 (Equipo Ideal)

LEANDRO PAIVA 36 (Equipo Ideal)

CHRISTIAN OLIVA 27 (Equipo Ideal)

LEONARDO FERNÁNDEZ 24 (Equipo Ideal)

GUZMÁN PEREIRA 17 (suplente Equipo Ideal)

CARLOS GROSSMÜLLER 13 (suplente Equipo Ideal)

MANUEL CASTRO 10 (PJ: 33) (suplente Equipo Ideal)

IGNACIO LEMMO 10 (PJ: 32)

ADRIÁN COLOMBINO 10 (PJ: 31)

MATHÍAS CARDACIO 5

FABIÁN ESTOYANOFF 7

MATÍAS JONES 2

GABRIEL FERNÁNDEZ 40 (Equipo Ideal)

GONZALO BERGESSIO 37 (Equipo Ideal)

FEDERICO MARTÍNEZ 19 (suplente Equipo Ideal)

SEBASTIÁN FERNÁNDEZ 7

NICOLÁS GONZÁLEZ 3

JUAN RAMÍREZ 2

Jurado del once ideal y mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2018 (52 votos)

Equipo Técnico: 12 votos

Raúl Möller, Fabián Carini, Rodolfo Rodríguez, Ruben Paz, Pablo Forlán, Juan Ahuntchain, Juan Tchadkijian, Ernesto Filippi, Pablo Fandiño, Gustavo Bañales, Ricardo Piñeyrúa y Eduardo Rivas.

Entrenadores: 15 votos

Ricardo Ortíz (Atenas), Alejandro Apud (Boston River), Fernando Correa (Cerro), Pablo Peirano (Danubio), Eduardo Acevedo (Defensor Sporting), Juan Ramón Carrasco (Fénix), Paulo Pezzolano (Liverpool), Alexander Medina (Nacional), Diego López (Peñarol), Marcelo Méndez (Progreso), Juan Tejera (Racing), Julio César Antúnez (Rampla Jrs.), Jorge Giordano (River Plate), Pablo Marini (Torque) y Eduardo Espinel (Wanderers)

Futbolistas (15 votos)

Carlos Keosseian (Atenas), Diego Scotti (Boston River), Richard Pellejero (Cerro), Ribair Rodríguez (Danubio), Mathías Cardacio (Defensor Sporting), Raúl Ferro (Fénix), Jorge Bava (Liverpool), Esteban Conde (Nacional), Mathías Corujo (Peñarol), Mauricio Loffreda (Progreso), Pablo Lacoste (Racing), Nicolás Rocha (Rampla Jrs.), Agustín Ale (River Plate), Álvaro Brun (Torque) y Sergio Blanco (Wanderers)

Árbitros con más participación en el Campeonato Uruguayo (8 votos)

Leodan González, Daniel Fedorczuk, Jonathan Fuentes, Christian Ferreyra, Esteban Ostojich, Gustavo Tejera, Andrés Cunha y Javier Bentancor

Público (2 votos)

@CampeonatoAUF en Twitter

@AUFOficial en Instagram