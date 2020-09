Censura blanca: prohíben uso de leyenda «Desafuero o complicidad»

En un hecho que muestra el estado de ánimo de algunos legisladores oficialistas ante las acusaciones de complicidad por negarse a votar el desafuero del senador Guido Manini Ríos, la senadora Graciela Bianchi obligó a su colega Amanda Della Ventura a quitarse una camiseta con la leyenda “Desafuero o complicidad”.

Según relató la propia Della Ventura (Vertiente Artiguista-Frente Amplio) al ingresar a una reunión de la Comision de Asuntos administrativos, su presidenta Graciela Bianchi “me exigió el retiro de la camiseta *Desafuero o complicidad* porque hería su sensibilidad”.

Durante el debate intervino el senador nacionalista Jorge Gandini que afirmó que a “la institución Parlamento hay que respetarla”. Destacó que a allí estuvieron “los próceres” y que cuando asumió Nora Castro –quién fuera senadora del Frente Amplio- «se instalaron con termo y mate y una bolsa de bizcochos, esto ya mostró como venía”.

Agrego Della Ventura que “por supuesto que dije que para mí el Parlamento era un lugar más de trabajo, que hacerme quitar la camiseta para mí era una censura, que la democracia exige que podamos expresarnos libremente”.

“Al finalizar la reunión, ya con todxs lxs integrantes presentes, narré lo sucedido al inicio y expresé que debían estar todxs los integrantes de la Comisión enteradxs”, indicó.

Precisó que “no está de más decirles que cuando me dijo que «exigía» que para permanecer en la Comisión debía quitármela, me la quité para no entorpecer la reunión”.

“Evidentemente en este tema que les pesa de forma particular”, sentenció la legisladora.

Según se informó a Caras y Caretas Portal desde el despacho de la senadora Della Ventura se estima que en algunas horas la senadora emitirá una declaración al respecto.