Cerrá y vamos: hasta Sanguinetti pide nuevas medidas

El expresidente escribió un editorial titulado «Algo más hay que hacer». Pide nuevas acciones, pero bien a su estilo, se cuida de no responsabilizar al gobierno, sino a la gente y al Frente Amplio.

“Algo más hay que hacer”, repitió el expresidente Julio María Sanguinetti, cuidando que sus palabras no parezcan un tácito reproche a la férrea decisión del gobierno de no adoptar nuevas medidas para frenar la pandemia, jugado completamente a la vacunación y a la «libertad responsable».

La voz del líder colorado aparece después de que la comunidad científica pida hasta el cansancio que se tomen decisiones para frenar la movilidad y evitar que los contagios sigan propagándose, para descomprimir la situación de los CTI y bajar el número de muertes.

“Todos estamos preocupados. Lógicamente preocupados por la propagación de estas malignas cepas. Pero a la vez sintiendo que, con tanto contagio y tanta muerte, algo más habría que hacer. El tema es saber específicamente en que consiste ese ‘algo’ y quien lo debe hacer”, dijo Sanguinetti, y dejó picando la respuesta para eximir de responsabilidad al Poder Ejecutivo.

QuUda claro que el principal «socio» de Lacalle Pou evita cuestionar al gobierno, porque su pregunta ya fue contestada por el propio Grupo Asesor Científico Honorario, aunque no todas sus recomendaciones sean tenidas en cuenta. O por la Universidad de la República. O por el Sindicato Médico del Uruguay y por decenas de instituciones científicas.

Sin embargo, el editorial de Sanguinetti en el «Correo de los viernes», camina por la cuerda floja para pedir medidas, sin dejar mal al gobierno. Por eso apunta contra la gente, y afirma que «los buenos resultados del año pasado, nos llevaron a un aflojamiento, que se notó a fin de año y que ahora, ante esta avalancha de la segunda ola o la pandemia adentro de la pandemia, como suele decirse, se ha hecho realmente peligroso».

Para terminar bien a su estilo, el expresidente culpa por todo al Frente Amplio, calificando de «irresponsable» su actitud y atacando sin piedad al referéndum contra la LUC y a los cacerolazos. Pero todo eso, ya es noticia conocida.