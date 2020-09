Cerraron por una semana escuela de barrio Capra afectada de casos de Covid-19

Las autoridades de Primaria y de Salud Pública decidieron el cierre por una semana de la escuela 139 de barrio Capra. Según informó CarasyCaretas el domingo, ese mismo día habían aparecido dos casos de Covid-19. Los mismos afectaron a dos funcionarios de servicio que fueron diagnosticados positivos el domingo por la mañana, según informaron fuentes calificadas a Caras y Caretas Portal.

Según se indicó, los dos funcionarios son pareja. El hijo de ellos regresó recientemente de un viaje a Miami y fue hisopado al ingresar al país. El resultado del test dio positivo por lo que las autoridades de salud decidieron realizar análisis a los padres del joven, los que dieron positivo

En consecuencia determinaron el cierre por 24 horas del establecimiento y la contratación de una empresa para realizar la limpieza y desinfección del local.

Todo el personal que estuvo en lugares cerrados no deberá reintegrarse el martes. No obstante, el Ministerio de Salud Pública (MSP) no decidió realizar hisopados al resto del personal y el alumnado.

Para padres y maestros de Piedras Blancas esta decisión del MSP deja “un margen muy grande de incertidumbre” ya que pueden existir casos que no serán registrados, lo que implica una mayor cuota de riesgo para alumnos y funcionarios.

Como el MSP no ordenó que se realizaran hisopados al personal docente y al alumnado los docentes concurrieron a sus respectivas mutualistas donde se realizó el procedimiento. Ante la delicadeza de la situación, la escuela 139 fue clausurada por el espacio de una semana, a la espera del resultado de los hisopados correspondientes.