Cerro ganó y pasó a la siguiente fase de la Sudamericana

La Copa Sudamericana en la primera fase les ha caído muy bien a los equipos uruguayos, los cuatro clasificados pudieron pasar a la segunda fase, en algo histórico para nuestro país.

Esta fue la noche de Cerro, los dirigidos por Richard Martínez hicieron un muy buen encuentro, dominando cancha y pelota, un primer tiempo en el que se fueron ganando dos a cero, pero que pudo haber sido mucho más amplio.

Perazza tuvo algunas oportunidades y fue un azote para los peruanos, pero el «Gato» Tancredi con un derechazo al palo derecho del arquero abrió el marcador, luego que los universitarios no terminaran nunca de sacar la pelota de su área.

Cerro tuvo una pelota en el palo de Roldán y otra de Tancredi que se fue muy cerca. Pero los de la Villa bien parados en el fondo no pasaron sobresaltos.

Cuando se iba el primer tiempo, de una pelota quieta, un centro pasado que Richard Pellejero cabecea ante la salida del arquero le da el 2 a 0, con el que se van al descanso.

La UTC salió a la segunda parte adelantando las marcas, Cerro a tener la pelota y hacerla correr, para que con ello también caminara el reloj, pero los peruanos fueron más incisivos y se encntraron con una defensa sólida y un arquero como Formento que por momentos se lució.

Ciucci descontó y los incaicos se ilusionaron con un empate que los clasificaba, pero la alegría duró poco, el eterno capitán albiceleste puso el tercero cinco minutos después y el encuentro se liquidó.

Cerro festejó en el Franzini una nueva clasificación a la segunda ronda de la Sudamericana.

CERRO 3 UTC CAJAMARCA 1

Estadio Franzini.

Jueces: Angel Arteaga; Luis Murillo y Lubín Torrealba. Cuarto árbitro: José Soto (Venezuela).

CERRO: Rodrigo Formento; Nahuel Furtado, Martín González (84′ Richard Núñez), Mauro Brasil (6′ Emiliano Díaz) y Federico Puente; Rodrigo Izquierdo, Felipe Klein, Richard Pellejero y Nahuel Roldán (57′ Pablo Olivera); José Luis Tancredi y Facundo Peraza.

D.T: Richard Martínez.

UTC CAJAMARCA: Juan Goyoneche; Jonathan Segura, Santiago Fosgt, Brayan Guevara (69′ Rick Campodónico) y Josué Estrada; Roberto Guisazola (46′ David Díaz), Rafael Guarderas, Emiliano Ciucci y Jean Deza (62′ Mario Ramírez); Sergio Almirón y Jarlín Quintero.

D.T: Franco Navarro.

Goles: 22′ José Luis Tancredi (C), 41′ Richard Pellejero (C), 70′ Emiliano Ciucci (UTC), 75′ Richard Pellejero (C).