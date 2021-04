Cerro Largo le empató de atrás a Peñarol por la Sudamericana

Un empate con dos gustos diferentes, a pesar que el local fue Cerro Largo y Peñarol tiene dos goles de visita.

Cerro Largo lo sintió como una victoria a pesar de lo dicho anteriormente, porque lo empató de atrás y empujando.

Peñarol jugó un buen primer tiempo con la pelota, pero volvió a carecer de profundidad, a pesar de la tenencia pateó tres veces al arco, de ellas sólo una de jugada de campo, el remate de Terans en el palo derecho de Aguerre, las otras dos fueron de pelota quieta, el corner del que llega el gol de Formiliano y un tiro libre que termina en un cabezazo del mismo Formiliano que ataja el arquero.

Una primera parte en la que Cerro Largo no pateó al arco de Dawson. Con tenencia no se ganan los partidos, la tenencia es un medio, no un fin.

Para el segundo tiempo Cerro Largo se adelanta en la cancha y sale a empujar, tratando de llegar por los costados, pero a los cinco del complemento llega la mejor jugada colectiva de Peñarol, roba el Canario Alvarez y toca a Terans que abre a Torres que hace la pausa y espera que Piqueréz pase al fondo, pase bajo al medio para que Terans que entraba, la toque al gol en el primer palo. Dos a cero, pero no parecía un partido liquidado porque Peñarol no era el del primer tiempo, Gargano era el único que trataba de mantener el orden, así y todo Alvarez tuvo una posibilidad de gol que en el tiro cruzado pega en la base del palo derecho de Aguerre, tan sólo tres minutos después del gol.

Pero el minuto 70 fue fatal, sale Gargano para darle ingreso a Gonzalo Freitas y entra Schiappacasse por Terans. Estaban saliendo del campo cuando llega el infantil penal de Kagelmacher levantando las manos ante un centro en el área, Estol lo convirtió y los arachanes se envalentonaron, tratando de jugar por afuera.

Pero eran todo empuje y poca claridad, hasta los minutos finales, Peñarol bartoleaba la pelota y volvía como en un frontón, Nascente avisó con un cabezazo solo en el área que se fue afuera, nadie ordenaba en Peñarol y cada vez estaba más atrás.

A los 90 un remate de afuera del área tras un rechazo en un corner da en la base del palo derecho de Dawson.

A los 95 minutos subida por derecha, centro al primer palo, pierden la marca de Borges que sin saltar cabecea al primer palo para el empate.

Peñarol fue un equipo sin carácter para contener a Cerro Largo que empujó en pos de un resultado y sólo empujó porque no era claro en el juego y Núñez no le encontraba la vuelta.

Pero a Peñarol lo sacaron del libreto y el técnico no supo que hacer, parece tener un manual, este juega tanto y este otro tanto y todo es ajustado al guión, pero no hay reacción ni contratáctica. Mucho menos una voz de mando si sale Gargano.

Fue un deja vú del partido en Melo, otra vez sin ideas y sin orden en Peñarol cuando lo empujan.

La revancha será el martes 13 de abril en el Campeón del Siglo, Peñarol tiene la ventaja de los dos goles de visita, pero será una semana para reflexionar y corregir.

Cerro Largo ya conoce las falencias y seguramente buscará profundizarlas para clasificar.

CERRO LARGO 2 PEÑAROL 1 (Ida)

Jueces: Diego Riveiro; Carlos Barreiro y Andrés Nievas. Cuarto árbitro: Andrés Matonte

CERRO LARGO: Washington Aguerre, Emanuel Beltrán, Mauro Brasil, Martín Ferreira, Facundo Rodríguez (88′ Leandro Onetto), Enrique Etcheverry (86′ Franco García), Angel Cayetano (86′ Thiago Nascente), Gonzalo Lamardo (20′ Gustavo Machado), Hamilton Pereira (68′ Mauro Estol), Gabriel Báez y Enzo Borges.

DT: Danielo Núñez.

PEÑAROL: Kevin Dawson, Maximiliano Pereira (84′ Franco Martínez), Fabricio Formiliano (40′ Rodrigo Abascal), Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez, Giovanni González, Jesús Trindade, Walter Gargano (70′ Gonzalo Freitas), Facundo Torres (84′ Ariel Nahuelpán), David Terans (70′ Nicolás Schiappacasse) y Agustín Alvarez Martínez.

DT: Mauricio Larriera.

Goles: 21′ Fabricio Formiliano (P), 50′ David Terans (P), 72′ Mauro Estol (CL) de penal, 90′+5 Enzo Borges (CL).

Gol: 19′ Fabricio Formiliano (P), 50′ David Terans (P), 72′ Mauro Estol de penal (CL)

Revancha el martes 13 de abril a las 21:30 horas