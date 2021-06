Cerro Largo le ganó a Nacional de visita en el Parque

Cerro Largo dominó a Nacional en el primer tiempo en el que tricolor no pateó al arco de Bentancur y los arachanes se fueron ganando 1 a 0, en el complemento Nacional salió a atropellar pero Cerro Largo le puso el 2 a 0 y a pesar del descuento ganó Cerro Largo.

Cerro Largo le ganó a Nacional en el Gran Parque Central, el tricolor se quedó con un hombre menos a los dieciocho minutos por una falta tonta de Gabrielli en la mitad de la cancha que le valió la segunda amarilla bien sacada.

Si bien Cerro Largo ya había salido mejor que el local, el hombre menos lo sintió.

Cerro Largo desde el inicio le quitó espacios a Nacional, no le permitió manejar la pelota, pudo marcar y si no lo hizo fue por culpa del arquero Martín Rodríguez, hasta que a los 40 minutos en una jugada bien hilvanada por los arachanes, pase al segundo palo a Santiago Martínez que volvió a tocar al medio y allí de frente llagaba Otormín que pateó a la derecha de Rodríguez que nada pudo hacer. Uno a cero y Nacional que no pudo llegar a Bentancur en todo el primer tiempo.

En el complemento Nacional salió resuelto a llevarse por delante a Cerro Largo a pesar del hombre de menos, en principio le robó la pelota, pero los arachanes estaban bien parados y defendían de buena manera y cada contragolpe era muy peligroso. Fue así que en la primera clara que tuvieron los dirigidos por Danielo Núñez terminan poniendo el dos a cero después de un centro de la derecha y el cabezazo de Beltran a los 64 minutos.

Era obvio que Nacional iba a salir más furioso a buscar el descuento, perder por dos o or tres es lo mismo, el tricolor fue un azote, pero Cerro Largo seguía bien parado pero avisaba sobre el arco de Bentancur, además de los varios reclamos que hacían en cada jugada donde había un roce, el juez Burgos les ganó en todas teniendo razón en lo que cobraba.

Hasta que llegó la expulsión de Facundo Rodríguez, la segunda amarilla no pareció falta, pero los dos se quedaron con diez y Cerro Largo cambió su postura y se metió más atrás a falta de veintidos minutos.

Allí Nacional aprovechó el desconcierto moementaneo y tras una gran atajada de Bentancur, Leandro Fernández siguió la jugada y se la gana a Ferreira, el centro y por el segundo palo llega May sin marca para descontar.

Cerro Largo se despertó con el gol de Nacional y defendía con uñas y dientes, pero Nacional iba e iba, pero se encontró con Ramiro Bentancur, el arquero de Cerro Largo en diez minutos se transformó en figura sacando cuatro pelotas increíbles para que los arachanes dijeran presente, acá estamos para pelearle a cualquiera de igual a igual, como dijo su técnico al final del encuentro.

NACIONAL 1 CERRO LARGO 2

Gran Parque Central

Jueces: José Burgos; Pablo Llarena y Alberto Píriz. Cuarto árbitro: Jonathan Fuentes

NACIONAL: Martín Rodríguez; Ángelo Gabrielli; Nicolás Marichal, Renzo Orihuela y Armando Méndez; Gabriel Neves (67′ Pablo García) y Facundo Píriz; Ignacio Lores (45′ Andrés D’Alessandro), Alfonso Trezza y Leandro Fernández; Gonzalo Bergessio.

DT: Alejandro Cappuccio

CERRO LARGO: Ramiro Bentancur; Emanuel Beltrán, Agustín Heredia, Martín Ferreira y Facundo Rodríguez; Ignacio Vázquez, Santiago Martínez, Mauro Estol (69′ Ángel Cayetano), Cristian Souza (80′ Gustavo Machado) y Leandro Otormin (80′ Enzo Borges); Carlos Núñez.

DT: Danielo Núñez

Goles: 40′ Leandro Otormin (CL), 64′ Emanuel Beltran (CL) y 75′ Guillermo May (N)

Expulsados: 18′ Angelo Gabrielli (N), 68′ Facundo Rodríguez (CL)