Charles Carrera: “Si Talvi necesita, Bonomi le abriría las puertas para que conozca su gestión”

Por Lucía Barrios

Uno de los típicos ejes de campaña electoral por parte de la oposición ha sido atacar la gestión de Eduardo Bonomi en materia de seguridad. Y a pesar de que todos los líderes opositores coinciden en salir a criticar, no logran tener un acuerdo para armar una propuesta unificada. El senador del MPP y exdirector general de la Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, señaló a Caras y Caretas que el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, al igual que el resto de los líderes opositores, desconoce lo que viene realizando el FA en materia de seguridad y consideró que en las propuestas de la derecha existe “Improvisación, simplismo y desconocimiento”. “Muchas de las cosas que se dicen en el programa de Talvi ya se vienen ejecutando. Eso es así. Hay desconocimiento de las cosas que se hicieron, de los sistemas de información y de la tecnología que se incorporó. Creo que si Talvi y sus equipos necesitan, sé, como estuve muchos años trabajando con Bonomi, que él no tendría ningún inconveniente de abrir las puertas para que conozcan su gestión”, señaló el senador. En los últimos días la polémica por la seguridad volvió a ser la estrella de los medios de comunicación cuando el asesor de Talvi, Diego Sanjurjo, dijo que “Bonomi es uno de los mejores ministros del Interior que hemos tenido”. Horas después de esas declaraciones, Talvi endureció su crítica en contra de la gestión del ministro. Aseguró que Bonomi “ha fracasado claramente si se mira por sus resultados» y lo acusó de “correr de atrás a los problemas”. Por su parte, Fernando Gil, encargado de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, señaló en su blog que sobre las “espaldas de Bonomi” recae el “peso político de una campaña electoral que puso a la seguridad como el principal problema a resolver”.

Consideró que la gestión de Bonomi instaló una “verdadera refundación” del ministerio, que “se encontraba abandonado por décadas”. “Fue reconvertido en su totalidad para dotarlo de un salario digno, de un horario laboral razonable y con reconocimiento de sus derechos sindicales; mejor capacitado, mejor armado, con mayor y eficaz movilidad (flota renovable y equipada tecnológicamente), mejor comunicado (comunicación Tetra), y al que se le incorporaron nuevas tecnologías que mejoran su efectividad y respuesta en la emergencia (9-1-1, videovigilancia, sistemas de información interconectados, laboratorios científicos para la remisión de pruebas); una dimensión aérea (creación de la Unidad Aérea de la Policía Nacional)”, agregó.

El “simplismo” opositor

Carrera dijo que la oposición es “muy simplista” a la hora de analizar los problemas en seguridad porque pretenden resolver un tema, que tiene varias dimensiones, con un “registro” o con la legítima defensa presunta. “De parte de la oposición lo que hay es un simplismo a la hora de analizar los problemas de seguridad y convivencia. No se dan cuenta de que hay procesos que necesitan una maduración. El desarrollo de las políticas públicas es parte de un proceso. Por ejemplo, los operativos “mirador” se pueden hacer hoy porque se hizo una gran transformación del Código del Proceso Penal en 2017, que lo que buscaba era mejorar la persecución y la investigación criminal. Eso se puede hacer porque hay una Fiscalía que trabaja mano a mano con la policía”, señaló Carrera. Consideró que a pesar de que la reforma del Código del Proceso Penal fue “dolorosa” y una “gran transformación que costó”, fue “necesaria”. “Con ella ganamos en democracia, en eficiencia, y eso forma parte de las políticas públicas”, agregó. “Lo que pasa es que la oposición tiene un simplismo a la hora de analizar. Uno lo ve y lo percibe a la hora de leer los programas de ellos. Ellos resuelven todo con un registro y con la legítima defensa presunta cuando estos temas son mucho más complejos porque tienen dimensiones”, reflexionó. Cuando uno analiza estos temas tiene que saber dónde está situado Uruguay, ya que está ubicado en el continente “más violento y desigual del mundo”, en donde hay 400 homicidios por día en la región y hay problemas de narcotráfico, explicó el senador. Luego está la dimensión de la violencia estructural, donde los temas de violencia de género son un ejemplo, agregó. “Tenemos una sociedad que tiene 40.000 denuncias de violencia de género por año. La última encuesta habla de que hay 300.000 niños, niñas y adolescentes que vienen de hogares donde hubo violencia de género. Eso tiene una dimensión que impacta y que puede explicar algunos temas de violencia. En Uruguay el 50 por ciento de los homicidios se da entre personas que se conocen”, señaló Carrera. Como última dimensión, señaló los problemas de fragmentación social. Dijo que existen partes de la sociedad que están integradas y otras partes que no y señaló que el Frente Amplio tiene que trabajar con “mucha fuerza” en políticas integrales, tanto policiales como sociales, para llevar un conjunto de servicios de salud, de vivienda y de educación a esos lugares. “Desde la oposición falta analizar con franqueza estos temas y allí es donde nosotros decimos que creemos que hay mucha tela para cortar y en donde proponemos políticas de Estado. Hay que hacer algunas reformas pendientes para resolver de forma definitiva los problemas que tiene nuestra sociedad en seguridad y convivencia. La oposición no tiene una propuesta unificada. El único que da certezas y garantías en seguridad es el Frente Amplio que tiene un programa único”, agregó. Consideró que muchas veces en Latinoamérica se toman los modelos europeos, anglosajones y americanos para realizar políticas públicas en vez de entender cuáles son los problemas que tiene la región. «Los latinoamericanos debemos entender cuáles son los problemas que tenemos para tratar de solucionarlos. El Partido Nacional tiene su propuesta, pero presentan cosas muy básicas como, por ejemplo, habilitar a que los policías, que están en situación de retiro, vuelvan a sus tareas, cuando son personas totalmente desactualizadas. Otro ejemplo que muestra simplismo es el tema de la legítima defensa presunta o de la participación de militares. Todo eso muestra que en la oposición no hay una propuesta unificada», agregó.

Logros de la gestión del FA en materia de seguridad

Carrera señaló que muchos académicos han destacado que la policía de Uruguay es diferente y que incluso el Banco Interamericano de Desarrollo dijo en su último informe, que aún no se publicó, que el modelo de nuestro país sobre la transformación de la policía “es uno de los más completos de Latinoamérica”. “Bonomi ha hecho una gran reestructura policial, ha actualizado a la policía uruguaya, que estaba muy atrasada desde el punto de vista doctrinario, tecnológico y en su organización administrativa. Nosotros teníamos una policía que no estaba preparada para enfrentar esta nueva época que nos toca vivir. Hoy tenemos una policía mucho más profesional», agregó. Consideró que con la gestión frenteamplista se pasó del “policía cazador” al “policía protector” y señaló que se actualizó la ley de procedimiento y la ley orgánica policial. “Es decir, pasamos de una policía que no tenía la concepción de proteger a los habitantes a una policía que está imbuida en los conceptos democráticos, que está organizada, que tiene sistemas de información y que tuvo reconocimiento salarial”, agregó. Es una policía que tuvo «dignificación» cuando se creó el sistema de ascensos, se aumentaron salarios y se eliminó el 222, dijo el senador. “Antes teníamos una policía que cobraba gran parte de su salario en negro. Ahora es una policía que está en un proceso de transformación educativa. Yo soy un defensor de Bonomi, porque él ha realizado una gran transformación de la policía uruguaya”, agregó. Dijo que el FA se tiene que proponer seguir transformando la policía uruguaya para seguir profundizando la profesionalización. “Creo que se ha hecho un gran esfuerzo en lo que tiene que ver con la policía, pero desgraciadamente algunos hechos que se han dado en el último tiempo, como es lo que ha pasado en la zona cuatro, es un claro ejemplo que todavía hay algunos niveles de corrupción en la policía. Pero lo principal que uno tiene que ver es que tenemos una policía que se autodepura», agregó.

No hay consenso en la oposición cuando se trata de seguridad

Durante los últimos años la oposición -con varias interpelaciones al ministro del Interior, pedidos de clausura y declaraciones polémicas como las de sacar o no a los militares a la calle- insiste en hablar sobre un tema: la seguridad.

A pesar de que los partidos tradicionales afirman que Uruguay se encuentra en un “estado de guerra”, lo cierto es que no hay un acuerdo entre los diferentes líderes sobre qué política debería llevarse a cabo.

Las declaraciones del senador nacionalista Jorge Larrañaga (hablando de que los militares debían salir a las calles) fueron las que mostraron el primer quiebre y consistieron en el principal síntoma de que no existe consenso en la oposición en torno a este asunto, a pesar de que lo consideran “clave”, “urgente” e “impostergable”. Tanto los dirigentes blancos, el Partido Colorado y el Independiente decidieron deslindarse de los dichos del senador.

– Lacalle Pou (PN): quiere que exista legítima defensa policial.

El senador pretende modificar un artículo del Código Penal para que introduzca una “presunción simple a favor de los funcionarios policiales”, para que se considere que el policía tuvo que defenderse con su arma de reglamento en legítima defensa, pese a que se admitan pruebas que puedan demostrar lo contrario. Pretende también aumentos de penas y propone crear un grupo de inspección migratoria que realizará inspecciones en los lugares de residencia de extranjeros para determinar si la dirección y los datos aportados son reales. Según la edición de El Observador del 8 de abril, Lacalle Pou establece un “shock de seguridad” y afirma que a partir del 1 de marzo de 2020 declarará emergencia nacional en seguridad pública para “iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades”. Pretende que se instaure el derecho al porte de arma a los policías en situación de retiro y se autorice intervención en situación de emergencia de seguridad, “en forma voluntaria, dando cuenta de inmediato y formalmente a la autoridad policial”.

– Ernesto Talvi (PC): presentó el 3 de julio su batería de medidas para mejorar la seguridad y la “epidemia de homicidios”, así como la “rehabilitación y la convivencia ciudadana”.

Los asesores de Talvi plantearon la creación de centros de atención integral (“donde se juntan desde educadores a policías, para resolver los problemas en conjunto”) y “rescatar” a las seccionales para que “las comisarías vuelvan a ser una verdadera policía de vecindad”. Talvi consideró que se debe fortalecer la educación policial. También impulsa una escuela de investigación para policías, como sucede en Chile.

En cuanto a las cárceles, plantea un modelo penitenciario con más centros pero de menor escala, distribuir a los presos según el delito y el grado de violencia, generalizar programas para tratar enfermedades, establecer rutinas de horario y estudio, así como un plan de rehabilitación de cada recluso.