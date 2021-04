Chile cierra sus fronteras y amplía restricciones

Los turistas no podrán entrar al país a partir del 5 de abril y durante el resto del mes, mientras que los chilenos y los extranjeros residentes no podrán salir al exterior.

El Gobierno chileno también endureció otras medidas, como aumentar el toque de queda que ya regía en el territorio nacional.

Las autoridades anunciaron que también se ampliará el toque de queda y que ahora comenzará a las 21:00 horas y seguirá siendo hasta las 5:00. Esta medida se ha expandido gradualmente desde febrero, pues en ese mes el toque de queda comenzaba a las 23:00 y ahora rige desde las 22:00. El nuevo horario de la restricción de movilidad se comenzará a aplicar el 5 de abril.

Otra de las restricciones que cambia son los permisos de movilidad. Actualmente, Chile divide las comunas del país según la fase en la que se encuentren por la cantidad de contagios. Las personas que viven en lugares declarados de fase 1 -los más golpeados por la pandemia- ahora tendrán dos permisos para salir durante la semana y, de ellos, solo podrán utilizar uno para salir el fin de semana y los días festivos. Además, en esas comunidades se limitará el aforo para los cultos religiosos y ahora solo podrán asistir hasta cinco personas.

Las autoridades esperan que las nuevas limitaciones disminuyan la movilidad de personas entre 40 % y 50 %, algo necesario para contener la propagación del virus en medio de una nueva ola que deja la mayor cantidad de contagios. Este jueves, el Ministerio de Salud chileno reportó que en el país hubo un récord de 7.830 casos confirmados.

Es decir, 204 casos más que el 26 de marzo, cuando se registró el último histórico de toda la pandemia. Las estadísticas se unen a la racha que ha tenido el país en la última semana, en la que por primera vez casi todos los días se han superado los 7.000 diagnósticos positivos. Con los más recientes registros, Chile superó el millón de contagios en lo que va de la pandemia.

Todo esto ocurre de manera paralela a la vacunación en la nación chilena, la tercera del mundo que más porcentaje de su población ha vacunado, según las cifras de Our World in Data. Pero la inoculación masiva y que aún se concentra principalmente en la primera dosis todavía no logra contener la propagación el Covid-19.