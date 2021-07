China rechaza “la injerencia de fuerzas extranjeras en los asuntos internos de Cuba”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China se expresó hoy sobre la situación que vive Cuba, en medio de protestas por la difícil situación económica y sanitaria causadas por la pandemia de Covid-19.

Zhao Lijian, portavoz del Ministerio, expresó su apoyo al gobierno cubano en nombre de su país. “China se opone firmemente a la injerencia de fuerzas extranjeras en los asuntos internos de Cuba”, dijo.

Asimismo, manifestó el respaldo de su gobierno a “la labor realizada por la parte cubana en la lucha contra el Covid-19, en la mejora de la calidad de vida de la población y en el mantenimiento de la estabilidad social”.

Zhao, instó además a Estados Unidos a “levantar completamente su bloqueo contra Cuba” y aseguró que “bajo el liderazgo del partido y el Gobierno cubano, Cuba seguramente mantendrá la estabilidad social”.

A las declaraciones de Zhao, se sumó Hua Chunying, directora general del Departamento de Información de la Cancillería. Chunying también denunció el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba, el cual es “la causa principal de las carencias en medicinas y energía” en la isla.

The #US must fully lift its embargo on #Cuba which is the root cause of the country’s shortage of medicines &energy. China believes under the strong leadership of the party & gov, Cuba can surely uphold social stability.

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) July 13, 2021