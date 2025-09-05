Hacete socio para acceder a este contenido

reclaman soluciones

Cientos de mujeres se movilizan frente a Torre Ejecutiva contra la violencia de género y vicaria

El secuestro y asesinato de dos niños por su padre, poseedor de antecedentes y medidas cautelares, disparó la indignación y el reclamo de medidas.

Reclamos en Torre Ejecutiva.

 Foto: Meri Parrado
Reclamos por los niños asesinados.

 Foto: Meri Parrado
Reclamo de justicia.

 Foto: Meri Parrado
Colectivos y feministas autoconvocadas se movilizan frente a Torre Ejecutiva para exigir medidas concretas contra la violencia de género y la violencia vicaria. La convocatoria surgió tras el secuestro y asesinato de dos niños por su padre, quién contaba con antecedentes penales y medidas cautelares vigentes. Según se informó serán recibidas por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

La concentración comenzó a las 17 horas y fue convocada de forma urgente una vez conocida la noticia del asesinato por parte de su padre de los dos niños secuestrados el pasado jueves.

Durante la concentración las manifestantes reclamaron la presencia del presidente Yamandú Orsi para dar explicaciones. Según fueron informadas sería el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, quién las recibirá.

