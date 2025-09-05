Cientos de mujeres se movilizan frente a Torre Ejecutiva contra la violencia de género y vicaria

Colectivos y feministas autoconvocadas se movilizan frente a Torre Ejecutiva para exigir medidas concretas contra la violencia de género y la violencia vicaria. La convocatoria surgió tras el secuestro y asesinato de dos niños por su padre, quién contaba con antecedentes penales y medidas cautelares vigentes. Según se informó serán recibidas por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.