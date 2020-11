Cierre acumulado de ANCAP a setiembre con resultados negativos

La presentación de datos financieros de ANCAP, difundidos en la jornada de este marte, indican, según consigna El Observador, que en el acumulado enero-setiembre se cierra con una pérdida de US$ 28 millones.

Los datos reseñados indican “una cierta mejora” de la empresa en el tercer trimestre, si se considera “que la foto de junio había cerrado con un perjuicio de US$ 41 millones”.

La información relativa a los resultados negativos, si se considera solamente Ancap, sin sus filiales, indican un resultado negativo por US$ 61 millones.

“El resultado operativo fue positivo por US$ 7 millones (que incluye una ganancia por coberturas de US$ 25 millones), registrándose una pérdida en resultados financieros de US$ 68 millones, mayoritariamente producto de la variación del tipo de cambio. La posición monetaria neta en dólares de Ancap a setiembre es de US$ 369 millones, por lo que una suba del dólar del 14% le causó un perjuicio de US$ 2.653 millones (US$ 68 millones)” reseña el medio de prensa.

Los pasivos en dólares de Ancap sumaban US$ 438 millones y según el informe que publica El Observador, se trata de una “exposición (…) compuesta por deuda comerciales y otras deudas como proveedores de crudo a 90 días (US$ 179 millones) y deudas financieras (US$ 260 millones)”. El informe expresa que la caída de los ingresos, se verificó por “los efectos de la pandemia”, ya que “el ente se vio obligado a tomar un mayor endeudamiento con el sistema bancario, lo que de alguna manera elevó su exposición al tipo de cambio”.

La totalidad de los ingresos percibidos por el ente, sigue reseñando el medio, “el 48% se destina a impuestos, tasas y costos de distribución secundarios y 52% son ingresos efectivos para la empresa. El 76% de los ingresos de Ancap se destina a crudo y biocombustibles. El costo de todo su personal es 4,7% de la facturación de la empresa”.

El informe publicado por el ente, en esta jornada, considera que la crisis por la pandemia “afectó la demanda del mercado interno con una caída de 7% en todos los productos”.

Como consecuencia de ello, “en abril, las gasolinas cayeron 38%, mientras que, para el período enero-setiembre el descenso en la venta de nafta fue del 8% y de 3% en el gasoil, respecto al mismo período de 2019”.

En el informe del diario El Observador se señala además que, “la caída en los ingresos netos fue de 18% (caída de volumen, suba de IMESI, suba de márgenes, suba de bonificaciones)”.

Equivalente al 96% de los ingresos de ANCAP, “el negocio de los combustibles cerró setiembre con resultado positivo equivalente a US$ 6 millones, el de lubricantes aportó otros US$ 3 millones, el gas natural US$ 1 millón, mientras que perdió US$ 3 millones con el negocio del pórtland, donde pese a las mejoras de eficiencia no se logra cortar con el rojo desde hace décadas”.

En la información publicada se señala que “la colateral de Ancap que más ganancias aportó fue Ducsa (US$ 17,4 millones) seguida por ALUR con US$ 10,5 millones. En tanto, Cemento del Plata tuvo un perjuicio de US$ 1,2 millones porque le pasó factura el parate que tuvo esa planta por la inactividad de la central de Candiota durante buena parte del año”.