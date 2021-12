Cinco años de inhabilitación comercial para exintendente Bascou

Agustín Bascou fue inhabilitado para ejercer el comercio y para administrar bienes propios y ajenos, así como para representar a cualquier persona por un período de cinco años, según el expediente del fallo al que accedió Caras y Caretas. Esta decisión podría ser apelada por la Defensa del exintendente.

El concurso de la empresa Agustín Bascou Gil se produjo en agosto del 2017 a pedido de los arrendadores de los campos, debido a varios incumplimientos en los pagos.

El expediente

Según el expediente, “sin considerar a los bancos -que tienen garantía prendaria o hipotecaria- a la fecha ningún acreedor ha podido cobrar su crédito, ni siquiera los acreedores laborales”.

“La deuda con acreedores comerciales y laborales, supera los 300 millones de pesos. De los cuales 3,5 millones corresponden a créditos laborales”, dice el expediente.

El documento relata que “en 2019 el síndico de Bascou había solicitado la calificación como culpable del concurso de Bascou por considerar que se habían configurado las causales de culpabilidad previstas en el artículo 194, numeral. 1 (incumplimiento del deber de solicitar el concurso), numeral 2 (inasistencia a la junta de acreedores) y numeral 3 incumplimiento de preparar estados contables anuales.

“Según surge de las actuaciones, Bascou se opuso a lo solicitado por el síndico señalando que «pecó de ingenuo al considerar la situación previa a la declaración del concurso», lo que no fue aceptado por el síndico debido a la magnitud del emprendimiento productivo y al capital manejado por Bascou”, agrega el escrito.

Uno de los pasajes de la sentencia, expresa que Bascou “no solicitó su concurso voluntario, el concurso necesario del Sr. Agustín Bascou fue solicitado por los Sres. Francisco Castellanos, Emilio Castellanos, Jorge Navarro, Raffs SA y Frizum SA con fecha 16 de agosto de 2017, quienes acreditaron ser arrendadores de campos arrendados al Sr. Bascou mediante la agregación de los distintos contratos de arrendamiento. En virtud de varios incumplimientos del Sr. Bascou, lo que originó el inicio de trámites de desalojo y cobro ejecutivo de arrendamientos, con fecha 10 de octubre de 2016 arribaron a un acuerdo transaccional que fuera homologado judicialmente, todo lo que surge acreditado en autos. Como consecuencia del acuerdo suscrito el concursado se obligó al pago de US$ 177.910,40 antes del 30 de octubre de 2016 por concepto de arrendamientos vencidos y gastos, lo que no cumplió. A consecuencia de dicho nuevo incumplimiento, el 15 de diciembre de 2016 el concursado entregó los padrones arrendados, habiéndose generado una nueva deuda por arrendamientos que asciende a la suma de US$ 113.213,21 más intereses y gastos. Por ambas sumas se le trabó embargo”.

El documento también afirma que, de acuerdo a la información expedida por la Dirección General de Registros, hasta el 8 de agosto de 2017, Bascou tenía en su haber “14 embargos genéricos entre el 15 de febrero de 2017 y el 8 de agosto de 2017, en su mayoría juicios ejecutivos”. “La suma de los montos de los embargos genéricos, los que fueron inscriptos en un lapso de 6 meses, asciende a US$ 7.461.044,76. Dentro de los embargos referidos, se encuentran los inscriptos por los promotores del concurso», detalla el texto.

Por otro lado, se explica que Bascou “desde el año 2014 no podía cumplir con las obligaciones que se iban generando, lo que se fue agravando severamente al punto de no poder cumplir con los Bancos, con el pago de las rentas y ni siquiera cubrir los costos de los cultivos, situación que se reflejada desde fines de 2016 y principios de 2017, donde por lo menos se acredita que se procesaron 14 juicios, en su mayoría juicios ejecutivos, con la inscripción de embargos genéricos al Sr. Bascou, cuyos montos en pocos meses ascendieron a la suma de más de siete millones de dólares”.

En la fundamentación del fallo, la magistrada expresa que «es claro a juicio de la sede, que el concursado tenía plena noción y conocimiento de que no podía cumplir con sus obligaciones desde muchos meses antes de que los acreedores solicitarán su concurso necesario».

Además, el fallo relata que Bascou no asistió a una de las instancias fijadas por la Junta de Acreedores y que su abogado no aportó ninguna justificación sobre su ausencia. «El día fijado para la Junta el Sr. Bascou incumplió con la obligación establecida por el art. 117 de la Ley 18.387 que expresamente dispone el deber de asistencia personal. A dicha Junta asistió el representante judicial, el cual no acreditó ante la sede la imposibilidad de comparecencia personal de Bascou ni brindó explicación sobre su ausencia. Si bien, en la referida Junta los acreedores votaron una prórroga a la que luego asistió el Sr. Bascou, a la primera convocatoria realizada, conociendo el Sr. Bascou la fecha de su realización con 6 meses de antelación, el mismo no asistió […]».

Por otro lado, se constató que la información contable de la empresa no se estaba actualizada desde febrero de 2017 y que el acusado justificó que estaba endeudado con la persona que estaba a cargo de la tarea y que no poseía ingresos para afrontar ese gasto. “Resultando admitida la no preparación de los Estados contables y constatada en autos, surge acreditada la causal de culpabilidad descripta en el art. 194.3 de la LC. 4. A modo de conclusión y de conformidad con el art. 194 de la Ley 18.387, configuradas las presunciones que se describen ut supra, se configura la culpa grave del concursado, correspondiendo calificar el concurso de Agustín Bascou como culpable».

Imputación

En abril del año pasado, un tribunal de apelaciones ratificó la denuncia de una jueza de Mercedes de formalizar al exintendente por haber vendido ganado que se encontraba prendado, en el marco de un proceso concursal. Luego de esa imputación, Bascou renunció al Partido Nacional.

Por su parte, el Frente Amplio de Soriano manifestó, en esa oportunidad, que el intendente de Soriano, no podía seguir liderando la comuna después de la formalización.

Asimismo, la Mesa Política del FA de dicho departamento expresó: “Los partidos políticos deben ser celosos custodios de la transparencia y defensa de los valores éticos de sus representantes en los organismos gubernativos. En función de los anteriormente expuesto, la Mesa Política Departamental y la bancada de ediles del Frente Amplio manifiestan que es incompatible la continuidad de Agustín Bascou al frente de la intendencia”.

En las elecciones departamentales el nacionalista Guillermo Besozzi fue electo intendente del departamento.