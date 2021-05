Cinematográfico rescate de un jugador uruguayo en Buenos Aires

El mediocampista uruguayo, Francisco Duarte, jugador de Rentistas, fue protagonista de un cinematográfico rescate en un hotel de Buenos Aires, cuando se quemaba la habitación.

Duarte al arribar a la Argentina, dio positivo de covid-19 y al igual que sus compañeros Damián Malrechauffe y Andrés Rodales, fue aislado en un hotel de la ciudad de Buenos Aires.

El hotel en el barrio de Retiro donde fue enviado para su confinamiento sufrió un incendio y el futbolista montevideano de 21 años debió ser rescatado por los Bomberos de la Ciudad, por la ventana de su habitación con un hidroelevador.

Sucedió las 2 de la madrugada de este martes. “Estaba durmiendo y empiezo a escuchar ruidos, y cuando me despierto la habitación estaba llena de humo. Ahí quise salir y no pude, porque había mucho humo negro. Por suerte mantuve la calma y me quedé en un escaloncito (del lado de afuera del edificio) unos 30 o 35 minutos”, contó Duarte.

“Lo preocupante fue que al estar quemándose la habitación inhalé mucho humo y pudo haberme contaminado. Por suerte me hicieron estudios y salió todo bien”, completó el jugador uruguayo.

Además de Duarte, otras tres personas fueron descendidas por el Grupo Especial de Rescate (GER) de Bomberos de la Ciudad y asistidas por los médicos del SAME por inhalación de humo.