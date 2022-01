Circo Migra volvió a La Paloma con variedad de espectáculos y música en vivo

Proyecto Migra y su Centro Cultural Itinerante vuelve a La Paloma en verano.

Esta es la quinta temporada en La Paloma y el colectivo llega totalmente renovado y cumpliendo con los protocolos sanitarios.

Las funciones de la compañía estable de Proyecto Migra reúnen la destreza del circo multidisciplinario y la música en vivo. Un circo sin animales ni domadores, donde la poética de los cuerpos acrobáticos, la danza y la música es lo que sorprende los sentidos.

Este año la carpa Migra está situada en frente a la Bahia Grande, a 50 metros de la Avenida Solari, pegadito al Centro Cultural de La Paloma.

Programación

De martes a domingo 21:30 hs Circo Migra con 3 espectáculos diferentes. Los lunes programación local.

También sábados y domingos doble programación: 22:30hs Carpa Cultural con programación especial, abriendo la sala a programación variada, sábados de Molavin del payaso Cohete, domingos de varieté circense con artistas invitados.

Todos los espectáculos son a la gorra.

CARPA CULTURAL: Clases de Yoga martes y viernes 8 am y jueves de 9 a 10:30hs Danza Contemporánea.

FESTIVAL DE ARTE AL MAR: del 19 de enero de 16hs a 21hs en la carpa cultural de Proyecto Migra. Proyecto Migra invita a artistas de la localidad a participar de un encuentro lúdico y artístico, con juegos y talleres de circo. Al atardecer se dará comienzo a una varieté de arte las cuales incluirá danza, poesía, humor, destrezas circenses, etc. Terminaremos el festival con música en vivo.

Sobre Proyecto Migra

Proyecto Migra es una Cooperativa Cultural fundada a principios del 2015, conformada por un equipo multifuncional de artistas, docentes, productores, gestores y técniques con sede itinerante en nuestra Carpa-Teatro.

Nuestra casa es un espacio móvil, un centro cultural itinerante que viaja desde los epicentros urbanos hasta los territorios más alejados, brindando espectáculos de nuevo circo y un espacio abierto para todes, porque creemos que la cultura es un valioso canal de encuentro, para construir una comunicación alternativa que promueva la integración y la diversidad.

¿Por qué a la gorra? Para que sea completamente accesible, para que nadie se quede afuera, para tener la Libertad de poner un precio, para encontrarnos frente a la decisión de valorar el trabajo ajeno, para entender una vez más que el trabajo artístico no es gratis, para poder disfrutar sin el peso de un número prefijado. Pero la gorra no es gratis, no es una limosna, no es una propina, no es un poquito, no es lo que sobre, tampoco una contribución. Es una decisión consciente, de los que hacemos y de quienes nos acompañan, la gorra es una entrada. La gorra es libertad, por lo tanto, es responsabilidad. Es una elección, como el circo, un estilo de vida.