Civila: “El FA debe apostar a la campaña del referéndum y no desgastarse en debates internos”

«La principal apuesta tiene que ser a crecer en participación, porque el FA no es de un puñado de dirigentes o de sectores, sino una concepción del pueblo”, afirmó.

El diputado y secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila aseguró, en diálogo con Caras y Caretas, que el Frente Amplio “no puede gastar energía en debates sobre su conducción”, sino que debe fortalecerse en participación y diálogo con la gente. Asimismo, afirmó que “no hay que innovar en la conducción del FA sino impulsar la participación”.

“Hay que apostar mucho a la campaña por el Referéndum y no gastar energía en debates sobre la conducción del Frente, que si bien son legítimos, los tiene que resolver el pueblo frenteamplista en su Congreso y en las elecciones internas. Mientras tanto, la principal apuesta del Frente tiene que ser a crecer en participación, porque el FA no es de un puñado de dirigentes o de sectores, sino una concepción del pueblo”, afirmó Civila.

Ante estas propuestas, Civila dijo a Caras y Caretas que “no es una buena práctica que discutamos entre sectores del Frente, entre compañeros y compañeras a través de los medios de prensa”.

Civila consideró que la dirección del FA es “colectiva”, por lo que lo que hay que hacer es fortalecer los organismos de la fuerza política donde democráticamente se toman decisiones.

“Eso implica en este contexto, no innovar en la conducción del Frente Amplio en lo que refiere a personas o construir figuras nuevas, sino fortalecer los espacios que existen y generar una gran apertura hacia la sociedad. Primero tenemos que discutir cómo nos volvemos más participativos y abiertos. No pactar entre grupos o sectores soluciones que no incluyen a todos”, agregó.