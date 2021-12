Coalición multicolor termina el año con nuevas tensiones

Mientras CA juega al límite, el PN y el PC se vuelven cada vez más aliados, dejando de lado su rivalidad histórica. La tensión llegó a los puntos más altos justo a final de año: cuando blancos y colorados no decidieron apoyar el proyecto de ley forestal y el de prisión domiciliaria.

La coalición multicolor finaliza el año con nuevas tensiones. Mientras que Cabildo Abierto (CA) vuelve a marcar la cancha, incomodando a sus socios, el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) cada vez más se sienten aliados naturales, observando de reojo al partido de Guido Manini Ríos.

Esta tensión se ha visto durante todo el año, pero especialmente en estos últimos meses, cuando CA vio que el gobierno no apoyaría ni su proyecto de ley forestal ni el de prisión domiciliaria para mayores de 65 años.

Desde el PN y el PC no agradan mucho los cambios sorpresivos que realiza CA en el juego político. Incluso, en algunas oportunidades, algunos legisladores señalaron que CA no respeta los “códigos parlamentarios” y eso “desgasta a la coalición”.

Sin embargo, desde CA las cosas se ven de una forma diferente. Ya pasaron casi dos años del inicio del gobierno liderado por Luis Lacalle Pou, pero hasta el momento ningún proyecto de ley propuesto por Cabildo Abierto ha sido aprobado en el Parlamento. El senador suplente y jefe de prensa de CA, Marcos Methol, afirmó, en una entrevista con Caras y Caretas el 20 de noviembre que las propuestas de su partido son “subestimadas” o “rechazadas” desde el primer momento.

“Sí, es una realidad que la inmensa mayoría de las leyes importantes vienen del Poder Ejecutivo. Es un problema que atañe a todos los legisladores. En cuanto a los proyectos de Cabildo, lo que uno ve es que al principio se los subestima o rechaza de plano. Y luego los toman más en serio o hacen alguno propio muy similar”, dijo Methol a esta revista.

Incluso Manini Ríos dijo que el gobierno “va en la dirección correcta”, pero que le “duele la lentitud de las cosas”. Incluso afirmó que hay “cierta tibieza del gobierno que nos saca de las casillas”.

Asimismo, el 10 de noviembre Cabildo Abierto expresó sus discrepancias con la decisión del gobierno de otorgar sin licitación a Puerta del Sur SA, la administración y manejo de seis aeropuertos del interior del país, y extenderle la concesión de Carrasco por 20 años más, es decir hasta 2053.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech afirmó: “Como dicen los muchachos, ‘otra vez la pelota a la casa de la doña’. Sucedió lo que advirtió el diputado Sebastián Cal (Cabildo Abierto) y entre gallos y medianoche se entregaron varios aeropuertos a poderosos intereses regionales”, cuestionó Domenech, quien además comentó que este tipo de contratos tendría que tener la aprobación del Parlamento.

Lo cierto es que esta tensión con sus aliados no frena a Cabildo Abierto, quien tiene un objetivo muy claro: distinguirse del resto de los sectores que conforman el gobierno y tiene su mirada fija en ganar las elecciones de 2024. Esta posición incómoda a sus socios principales y lo hace jugar al límite de la coalición de gobierno.

Lo que piensan blancos y colorados

Un momento que podría retratar claramente las sensaciones que tienen blancos y colorados con respecto a Cabildo Abierto es una nota de El País, publicada el 7 de junio. En ella los blancos y colorados sostuvieron que están molestos con Cabildo Abierto, ya que consideran que “no se reconocen los códigos parlamentarios” por parte de Cabildo o hay una intención de “perfilismo”, que no agrada a los demás socios de la coalición. Según esa nota, esta situación “desgasta” a la coalición.

«No puedo permitir que se nos diga cuándo tenemos que votar, qué tenemos que votar y qué no tenemos que votar”, respondió el diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto al colorado Martín Melazzi, que manifestó su disconformidad porque se pidió aplazar la consideración de la ley de medios.

Blancos y colorados creen que los “descuelgues” son cada vez más frecuentes mientras que los diputados de Cabildo suelen repetir en cada reunión de coordinación “nosotros somos 11 bancadas”.

Lo que reclaman es el factor sorpresa de Cabildo Abierto. El coordinador de bancada del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, dijo a El País: “Estos sucesos dificultan el mejor funcionamiento de la coalición a nivel parlamentario, desgastan las relaciones y generan desconfianza”.

“Estamos casados por mandato ciudadano. No nos podemos divorciar, pero sí podemos, y debemos, mejorar la convivencia”, añadió Goñi. En ese marco, opinó que “hay códigos parlamentarios” que son necesarios para el buen funcionamiento”, por ejemplo “saber de antemano qué puede pasar en una interpelación”.

El buen relacionamiento “requiere no solo respeto, sino también colaboración y confianza mutua”, agregó. Explicó que para los blancos “consolidar la coalición es un objetivo estratégico prioritario”.

Manini Ríos sobre el gobierno: “Hay cierta tibieza que nos saca de las casillas”

En una recorrida por Canelones, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos dijo que el gobierno “va en la dirección correcta”, pero que le “duele la lentitud de las cosas”.

“Este gobierno está haciendo lo que puede para empezar a cambiar, como un pesado barco al que se le da un golpe de timón, pero el barco no gira de inmediato, es muy lento […] nos duele a veces la lentitud de las cosas, nos duele a veces la tibieza de gente que, sabiendo que esto que estamos hablando es así, no van a fondo, se paran las auditorías y no terminan con los presos, que tiene que haber presos. Hay cierta tibieza que es lo que a veces nos saca un poco de las casillas”, dijo Manini Ríos, informó la diaria.

Consideró que la ley de urgente consideración (LUC) “va en el rumbo correcto”, pero advirtió que “no es mágica”.

“Por supuesto que seguimos con los problemas que teníamos en noviembre de 2019. Sigue habiendo inseguridad, claro que sí; sigue habiendo falta de trabajo, es más, se agravó la falta de trabajo; también una educación desastrosa porque los docentes son los mismos, pero se está empezando a transitar en la dirección correcta”, agregó.

Por su parte, el senador Jorge Gandini dijo que lo dicho por Manini “es la visión de Cabildo Abierto” y que la respeta. “Tenemos visiones diferentes, es natural, somos partidos distintos, hemos competido entre nosotros y vamos a volver a competir”, agregó. Sin embargo, apuntó: “Cada uno regula su termostato como le parece”.

Consultado respecto a la crítica de Manini respecto a la “tibieza” de la coalición frente a normas o temas, Gandini señaló: “Quizá no es una cuestión de firmeza, sino de diferentes opiniones. ¿A qué se refiere? ¿A la liberación o prisión domiciliaria de presos mayores de 65 años? No es de firmeza, es de opiniones. ¿En lo que llama la ideología de género? Tenemos visiones diferentes”.

“No me extraña que Cabildo Abierto tenga la visión que planteó Manini Ríos, pero no es la mía. Pero no es que yo sea más o menos firme, es una cuestión de que pienso diferente”, agregó.

Prisión domiciliaria pierde fuerza por miedo al costo político ante LUC

Uno de los momentos de mayor tensión durante este año fue cuando el proyecto de Cabildo Abierto de brindar prisión domiciliaria a los reclusos mayores de 65 años perdió apoyos a pesar de que comenzó con mucha fuerza. Incluso con la aprobación del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pero conforme pasaron las semanas pierde impulso. Se había dicho que se iba a tratar antes de fines de diciembre y que era un asunto de rápido tratamiento; sin embargo, ahora corre el rumor en los pasillos del Parlamento de que se podría dejar para 2022. Es un tema que también se habla dentro CA, que se mantiene atento y expectante.

“Sí, es posible (que busquen postergar la aprobación) aunque nosotros queremos que se trate este año”, afirmó hace unas semanas el líder de CA y senador Guido Manini Ríos a Caras y Caretas cuando fue consultado sobre si sus socios de coalición estaban pensando postergar el proyecto.

Tal como preveía Manini Ríos, blancos y colorados resolvieron postergar discusión sobre prisión domiciliaria para mayores de 65 años para el año próximo.

Esta decisión contrasta con las declaraciones publicadas por Búsqueda, en las que el senador de CA Raúl Lozano expresó que esperaban que el proyecto se apruebe antes de final de año, y que la respuesta desde el gobierno fue “que lo presentáramos nosotros y que ellos lo iban a apoyar”.

“Sí, nos dieron el ok (Lacalle Pou y Sanguinetti) hace unos meses. Me lo transmitió el coordinador del Partido Nacional, que los votos estarían. Y entre los colorados, el sector Ciudadanos siempre dijo que lo estaba analizando y en Batllistas el propio Sanguinetti dijo que estaba de acuerdo con el proyecto y que los votos estarían. Como todo, se puede negociar, sin cambiar la esencia o el espíritu del proyecto. Pero por ahora no hemos recibido propuestas para cambiar nada”, afirmó Lozano a ese medio hace una semana.

Incluso, en la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta del 19 de octubre, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi solicitó “darle prioridad” al proyecto de ley para tratarlo en comisión y se mostró personalmente a favor, aunque aclaró que aún no hubo una definición del PN.

¿Qué puede motivar este cambio de planes? Tal vez la respuesta la dio el secretario general del PC y expresidente, Julio María Sanguinetti, cuando dijo a la diaria el 12 de noviembre que el proyecto es “humanitariamente razonable”, pero “inoportuno” en este momento. Incluso, valoró que “genera un debate” en momentos en que se discute la Ley de Urgente Consideración (LUC) por el referéndum. “Lamento que se haya planteado de este modo singular que, como consecuencia, genera un debate inoportuno, en momentos en que estamos discutiendo todos los asuntos referidos a la LUC”, agregó. Sanguinetti subrayó que “más allá del detalle del proyecto”, la idea “es humanitaria”, por lo cual “en general” no cree “que nadie pueda estar demasiado en desacuerdo”.

Methol: “Coalición no dimensiona que CA representa a casi 270.000 personas”

El senador suplente afirmó que dentro de la coalición “no se dimensiona” que CA representa a casi 270.000 personas. Asimismo, consideró que muchas veces “le incomoda” al Partido Nacional PN y al Partido Colorado PC el hecho de que CA “no arrastra inercias de otros tiempos” y quiere hacer frente a muchos problemas “que antes se barrían bajo la alfombra”.

“Interpreto que es porque se trata de un partido nuevo, aunque no se dimensiona que representa a casi 270.000 personas […] Por otro lado, Cabildo no arrastra inercias de otros tiempos, llegó con muchas propuestas y hace frente a muchos problemas que antes se barrían bajo la alfombra”, agregó.

Asimismo, afirmó que el CA “representa a un amplio espectro nacional y social”, encabezado por los “trabajadores en situación más vulnerable, al pequeño y mediano comerciante o productor rural”.

Gandini: “El vínculo con Cabildo Abierto no es nada dramático”

El 4 de julio, el senador por el PN Jorge Gandini negó, en una entrevista con Caras y Caretas, que existan fricciones dentro de la coalición de gobierno ante el accionar de Cabildo Abierto (CA), que a veces vota proyectos de ley de forma diferente a como lo hace el resto de la coalición. Sostuvo que el vínculo con el partido liderado por Guido Manini Ríos “no es nada dramático”.

“El vínculo con Cabildo no es para nada dramático, es el ejercicio pleno de la convivencia en el régimen democrático, buscando construir mayorías en un país que resolvió no darle potestades absolutas a nadie. Entonces, el acuerdo viene solucionando bien”, afirmó Gandini a esta revista.

Dijo que la coalición está conformada por partidos, con orígenes, historias y programas “diferentes”, que “competimos entre nosotros y vamos a volver a hacerlo”.

“Somos partidos que hicimos un compromiso político firmado, de tipo programático. Dentro de eso, funciona la coalición y hasta ahora no ha salido una sola ley que fracturara. Tenemos visiones diferentes, tenemos hasta ideologías diferentes, enfoques distintos, está claro, que además es legítimo que cada partido exprese su visión con sus perfiles. El asunto es cómo resolvemos esas visiones. De esto puede hablar bastante el Frente Amplio (FA) que ha hecho un larguísimo ejercicio de búsqueda de consensos internos entre visiones de partidos que son diferentes entre ellos”, afirmó.