Colombia pedirá ser sede única de la Copa América 2020

Recordando el célebre gol que no fue en el Mundial de Brasil 2014, Yepes comentó: “​Tenemos una gran selección y vamos llegar más lejos que cuando fue gol de Yepes. Cuando me llamaron para tener la ilusión de que Colombia pueda ser sede de la Copa América 2020, vine con la ilusión de todos mis amigos futbolistas y de la gente en general. La única vez que Colombia organizó la Copa América la ganó en 2001. Por qué no que esta vez que podamos repetirlo, organizarla y ganarla”, se animó.

Finalmente, Queiroz comentó: “Es un honor y un privilegio estar aquí, poder hablar para todos. Con la ayuda de todos espero muy pronto ganar el respeto de los colombianos y ser parte de la familia de Colombia y su fútbol. Ustedes no están fuera de la lista”, les dijo a Yepes y Mondragón. El DT deseó suerte en la gestión y mucha paz para los colombianos.