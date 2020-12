Comercializan fuegos artificiales de bajo ruido

En medio de la polémica por el ruido de los fuegos artificiales, que este año tuvo un auge con la prohibición de su uso en algunos departamentos, Mundo Pirotécnico introduce una novedosa línea de productos de bajo impacto sonoro.

Así lo explicó a Caras y Caretas su propietario, Gustavo Prato, para quien se hace necesario trabajar “en serio” para regular, pero no prohibir cuando llegan las fiestas.

Recordó que “hasta el momento en Uruguay no hay una legislación que diga que la gente tiene que consumir un producto u otro. Nosotros importamos una línea de producto con bajo impacto sonoro y no soy un dictador para decirle a la gente que le guste esto o lo otro. Pero la mayoría de los consumidores no se adaptó todavía a estos productos. La gente no los quiere. Nosotros hacemos el esfuerzo para promocionarlos. Hay gente que los usa pero la gran mayoría quiere la tradición. Es como la comida, hay muchos restaurantes veganos, pero todavía hay muchos más de los otros”.

Explicó que esta línea de bajo ruido no motiva al productor mundial, que es China, desde el momento que el principal consumidor mundial de pirotecnia, Estados Unidos, con el 80% de la producción, no demanda estos productos. “Se nos hace engorroso, son más caros, Uruguay es un mercado chico”, añadió.

Recordó que se estaba realizando un trabajo entre los comerciantes y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para etiquetar los distintos productos según su nivel de ruido. En primer lugar destacó que se trabajaba con una etiqueta, con forma de rombo, roja, para indicar que se trataba de un producto de alto impacto sonoro. Esto establece que se debe usar en lugares seguros y no molestar a terceros. “Así como existe en las bebidas y los refrescos con los sellos que advierten sobre la cantidad de azúcar”, precisó.

“Después vienen productos que llevan un rombo amarillo o sea que tienen un ruido tolerable y después productos que no tienen nada de ruido”, agregó.

“En eso se estaba trabajando desde febrero, pero lamentablemente en marzo llegó la pandemia y cortamos el trabajo”, precisó.

Prato dijo no querer creer que las comunas, que prohibieron el uso de los fuegos artificiales, “estén pensando que nosotros no trabajamos o que nunca nos interesó el tema, pero en realidad estamos muy comprometidos con el tema”.

“Traemos productos de bajo ruido para no molestar a las mascotas o personas con problemas y, en lugar de premiarnos, nos castigan”, subrayó.

Prato dijo ser partidario de un proyecto que establezca normas porque Uruguay “es un país con muchos perros y niños de espectro autista”.

“Para hacer algo en serio vamos a hacerlo en febrero o en marzo, pero no en diciembre llegando la Navidad”, sentenció.

En caso de una propuesta en ese sentido, “nosotros vamos a hacer los primeros en ayudar, medir los decibeles, elaborar ideas”.

Por otra parte, dijo haber pensado que las intendencias que tomaron esas decisiones -prohibir los fuegos artificiales- “tenían algún rubro para compensar el lucro cesante. Honestamente, si mañana se plantea pasar el parque automotor de nafta a eléctrico de un día para el otro, no se podría hacer. Pero si se quisiera hacer, por el problema de la polución, supongo que de las empresas que no puedan vender su productos, los gobiernos de sus países se harán cargo”.