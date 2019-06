Comienza la octava edición del festival Tenemos que ver

A partir de este viernes -14 de junio- y hasta el viernes 21 se desarrollará en varias salas de Montevideo y del interior, la octava edición de “Tenemos que ver”, Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay. La propuesta, que tuvo su primera edición en el año 2011, tiene una grilla importante de exhibiciones, con 39 largometrajes y 21 cortometrajes de 22 países diferentes, además de una agenda de charlas y exposiciones.

Esta nueva edición se titulará “#EleccionesInternas #ReflexionesColectivas”. La temática, informaron los organizadores, se centrará en los procesos y fenómenos que afectan a la Democracia y los Derechos Humanos y que forman parte del debate en el contexto de la campaña electoral en Uruguay. Los tres ejes temáticos principales serán: medios masivos de comunicación y territorio digital; ultraconservadurismo; y Populismo Punitivo. También se desarrollarán ejes temáticos sobre género y feminismos, pueblos originarios y medio ambiente, migración, y terrorismo de Estado e impunidad.

Para la apertura del festival, que será este viernes a las 20 horas, en la Sala Zitarrosa, está programada el documental “Elecciones”, de Ugo Uval y Mario Handler. La clausura y la entrega de premios se realizará en esta misma sala, el viernes 21 a las 20 horas, con la proyección del documental alemán “Freedom for the wolf”, del realizador Rupert Russell.

La apuesta

Sebastián Piñeyro, responsable de la programación del festival, explicó a Caras y Caretas que para esta edición se han realizado varias modificaciones en la forma de selección y presentación de los títulos. “Por ejemplo, plantearnos varios ejes temáticos antes de salir a buscar las películas, y diseñar la programación desde ahí, y estructurarla de esa forma para presentarla al público. Pero también apostamos a poder conformar nuevos ejes a medida que nos topábamos con películas que nos interesaran que forman parte de la selección”.

Para el equipo de programación, agregó Piñeyro, “siempre muy importante la forma en que nos relacionamos con quienes tienen los derechos de exhibición de las películas que nos interesan. Tenemos muy presente la dimensión ética de lo que hacemos, por lo que siempre tratamos de respetar su trabajo, y las condiciones que nos plantean para acceder a una licencia de exhibición, siempre y cuando estén dentro de nuestras posibilidades (sobre todo financieras), y siempre que nos es posible tratamos de invitar a realizadores a que puedan venir a presentar sus películas. Tanto los realizadores como el público agradecen bastante poder tener un espacio para el intercambio. En esta edición contamos con varios invitados internacionales, principalmente de la región (Brasil, Argentina, Chile), pero también desde Reino Unido”.

En esta propuesta están cifradas muchas expectativas, especialmente orientadas a su inserción a nivel local dado que la temática se inserta en un agitado contexto electoral. “Hemos hecho el ejercicio de intentar invitar a cada función a alguna persona referente en la temática de la función, u organizaciones sociales que ya estén trabajando sobre el tema. Esperamos que los espacios de discusión luego de las proyecciones, así como los conversatorios previstos, sean un verdadero espacio de debate”.

Democracias del siglo XXI

La temática central de este edición, subrayó Piñeyro, son las Democracias del Siglo XXI y la forma en que se desarrollan los procesos electorales actualmente. “En ese sentido se torna bastante compleja si se pretende ser amplio y responsable, en tanto desde la academia se advierten diversos fenómenos que están teniendo un rol muy importante en estos procesos”.

A partir de esta idea, el equipo responsable trabajó sobre tres ejes temáticos principales: 1) Medios masivos de comunicación, redes sociales, territorio digital -big data, fake news, etcétera; 2) Ultraconservadurismo y liberalismo autoritario; 3) Populismo punitivo y represión. “Plantearnos a priori ejes temáticos para bajar a tierra la temática principal es algo que no habíamos hecho en ediciones anteriores, por lo cual implicó un desafío nuevo, pero fue súper interesante. Al encontrarnos con las películas, también fuimos ajustando el contenido y la amplitud de los ejes. Y fuimos incorporando más ejes temáticos, sobre temas que entendemos que deben ser tratados en estos períodos de campaña: Género, feminismos e interseccionaliadad; Poblaciones originarias y medio ambiente; Migración y Terrorismo de Estado e impunidad”.

Al igual que en otros festivales de cine, Tenemos que ver se propone para este año la realización de una retrospectiva. “En esta edición nos proponemos revisar apenas una selección de lo que es la obra de la realizadora brasileña Susanna Lira, que aborda diversas temáticas sobre Derechos Humanos: Dictadura e impunidad, violencia policial e institucional, violencia basada en género, la intolerancia y el ultraconservadurismo”.

Piñeyro también destacó el estreno de la película uruguaya “El país sin indios”, dirigida por Leonardo Rodríguez y Nicolás Soto; y también la ventana al festival boliviano “Bajo Nuestra Piel”. “El desafío es integrar esta diversidad de obras, buscar conformar ejes que tengan coherencia y lograr que las películas dialoguen entre sí, para así motivar a que el público vaya a verlas y se generen los intercambios que buscamos”.

***

En pantalla

Los títulos programados para este festival se exhibirán en Sala Zitarrosa, Salas de Cinemateca Uruguaya, Teatro Solís, SACUDE, CC Florencio Sánchez, Auditorio FIC, en TV Ciudad y en salas de Artigas, Canelones, Colonia, Rocha y Salto. Las entradas son libres y gratuitas.

Los detalles pueden consultarse en el sitio web http://tenemosquever.org.uy/ .

En las instalaciones de La Cretina (Soriano 1236, Montevideo) estará abierta al público la muestra fotográfica con las obras seleccionadas en el Concurso Internaciona de Fotografía “Democracias y decisiones electorales en el siglo XXI”.

***

Invitados

La octava edición de “Tenemos que ver” contará con varios invitados internacionales y de Uruguay. Del exterior llegarán:

Susanna Lira (Brasil). Documentalista. Directora de Amnistía, Elizabeth Teixeira, Intolerancia,

Legítima defensa, Meu Corpo é mais, y, Porque tenemos esperanza. Películas que hacen parte de la Retrospectiva del Festival.

Siobhán Wills (Irlanda). Directora de la película It Stays with You: Use of Force by UN Peacekeepers in Haiti.

Cahal McLaughlin (Irlanda). Director de la película It Stays with You.

Pedro Zurita (Chile). Director/fundador de Videoteca del Sur (Nueva York). Jurado.

Tomás Pérez Vizzón (Argentina). Editor y responsable de la estrategia digital de la Revista Anfibia.

Jorge Leandro Colás (Argentina). Director de la película La Visita.

Juan Esteban Kirchner (Argentina). Productor de la película El Camino de Santiago.

Guillermo Sohrens (Chile). Director de la película La Isla de los Pingüinos. Fundador de SalmónCINE.

De la escena local estarán:

Mario Handler: Director de las películas Elecciones y El voto que el alma pronuncia.

Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez: Directores de la película País sin indios.

Jorge Fierro: Director de la película La caída de las campanas.