Comité de base del FA en Caracas rechaza declaraciones de José Luis Remedi

José Bayardi

Presidente de la Comisión Internacional del Frente Amplio

Presente

Reunidos nuevamente en sesión extraordinaria del Comité de Base Líber Seregni del Frente Amplio de Caracas, reiteramos nuestro rechazo al Encargado de Negocios de la Embajada de Uruguay en Venezuela, José Luis Remedi, ya que sus acciones refuerzan la arremetida internacional fascista contra el país que nos acogió como sus hijos

Sin negar la crisis que vive actualmente el país, la actitud del Sr. Remedi en su visita al Club Uruguayo de Margarita en varias oportunidades, reuniéndose con su Presidente el Sr. Hugo Galín en apoyo a 5 miembros de la misma familia (amigos personales del Sr. Galín) y a otras 2 personas, HACIENDO UN TOTAL DE 7, que manifestaron su necesidad de medicamentos, fue generado un FALSO POSITIVO ante radios, cámaras de televisión y redes sociales de Uruguay, haciendo viral la idea de un supuesto Apocalipsis sanitario.

Repudiamos que este señor no mencionara ni los medicamentos retenidos por los bancos como viles piratas, ni el robo por USA de Citgo, empresa refinadora de petróleo, lo cual imposibilita la compra de medicinas, alimentos y recursos imprescindibles para la siembra, además de la compra de petróleo liviano para la sus refinerías

Tampoco tuvo en cuenta las causas de la crisis que son analizadas por la CELAC: el bloqueo financiero Internacional crea pérdidas de 350.000 millones de dólares en producción de bienes y servicios entre el 2013 y el 2017 (entre 8.400 y 12.100 dólares por cada venezolano) o al PIB de un año y medio, expulsando a Venezuela de los mercados financieros internacionales, impidiéndole renovar sus títulos de deuda pública o solicitar nuevos. Esto redujo las importaciones 5 veces, pasando de 60.000 millones a 12.000 millones

La actitud de Remedi no tuvo en cuanta ni la posición del Gobierno Uruguayo, ni la del Parlamento, ni la del Frente Amplio, los cuales pidieran el cese del bloqueo y respaldaran las acciones en procura de una salida de paz negociada y acordada por los venezolanos, ni tampoco el principio de no injerencia, ni la demanda del cese del bloqueo, de la liberación del comercio y las cuentas del Estado Venezolano para que el pueblo no padeciera necesidades básicas como alimentos y medicamentos. Tampoco analizó la salida y respaldo planteada por Uruguay- México- CARICOM-Naciones Unidas con su Consejo de Seguridad de no intervención, diálogo y salida pacífica frente a amenazas belicistas del Grupo de Lima y la OEA dependientes de Estados Unidos

No comprendemos por qué, desde la Embajada de Uruguay en Venezuela, en la boca de Remedi, se ataca al pueblo y al Gobierno Venezolano, contraviniendo las opiniones expresadas por el Gobierno Uruguayo. Parecería que la Embajada Uruguaya en Venezuela fuera dirigida por quienes poseen los medios y recursos para que repitan 3 y 4 veces al día lo grabado en Margarita y también fuera dirigida por los medios de la oligarquía uruguaya que odian todo lo popular, que además repiten mentiras sin confirmar a la fuente, trabajando para el Partido Nacional y el Colorado que dirige Almagro, declarado enemigo de Venezuela.

Y nos preguntamos: ¿el Frente Amplio no podrá hacer nada al respecto y permanecerá cruzado de brazos a esperar que el Presidente Maduro tenga que expulsar al Agregado de Negocios, que es el objetivo personal del Sr. José Luis Remedi, para lograr que Venezuela rompa relaciones con Uruguay, creando un conflicto entre países hermanos?

Estamos seguros que no y que sólo el Frente Amplio podrá provocar la salida de este fascista que sólo juega contra Venezuela, contra el Gobierno Uruguayo y contra el Frente Amplio, concsientes de que éste es un año electoral

Comité de Base del Frente Amplio “Liber Seregni” de Caracas, Venezuela

comitefrenteampliocaracas@gmail.com