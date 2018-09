Con la presencia de Pablo Cuevas inauguraron cancha de tenis en ex Penal de Libertad

Privados de libertad construyeron una cancha de tenis en la Unidad Nº 3 del Instituto Nacional de Rehabilitación, ex Penal de Libertad; Pablo Cuevas participó en la inauguración.

Desde la Unicom se informa que por iniciativa de un docente del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Daniel Grau, y con la participación de personas privadas de libertad bajo la supervisión de un guardia y un recluso entendido en el tema, se construyó una cancha de tenis en el ex Penal de Libertad.

La inauguración contó con la presencia del tenista uruguayo Pablo Cuevas, quien consideró que “el deporte te enseña un montón de cosas, no es solo la alegría puntual del día de hoy, de lo que puede ser salir y aprovechar este día, si no que a través del tenis o de los deportes, generás muchos valores”, aseguró.

Unicom también da cuenta que Pablo Ferreira, coordinador nacional de Deporte del INR, explicó que se pretende que el dporte sea “un mediador para transmitir determinados aspectos educativos, de valores”, y por eso lo promueven informando que en otros establecimientos se practica básquetbol, fútbol, ajedrez, rugby y zumba.

“Por otra parte Ferreira, quien es de profesión psicólogo del deporte, junto al profesor Augusto Mello, realizaron una investigación en la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez acerca de las repercusiones que tiene la realización de deporte en las personas privadas de libertad y descubrieron que mejoran los patrones del sueño, disminuye la incidencia de la depresión y se reducen determinados aspectos asociados a la ansiedad y a la conflictividad”, indican desde la Unicom.