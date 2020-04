Con maping en el centro de Montevideo Crysol rechaza los dichos de Manini

Los polémicos dichos de Guido Manini en el parlamento han despertado una serie de reacciones de rechazo en diferentes sectores de la sociedad, que se han pronunciado con el fin de aclararle al ex comandante en jefe del Ejército, que la verdad y la memoria no tienen fecha de caducidad.

Durante la noche del jueves se realizó sobre un edificio en Martín C. Martínez y 18 de Julio, en pleno centro de Montevideo, la proyección de unas imágenes que dan cuenta del sentir que en múltiples ocasiones ha expresado la Asociación de ex presas y ex presos políticos del Uruguay, Crysol