Confirmaron la hora de los partidos de la selección en Corea y Japón

Se confirmaron los horarios para los dos partidos de la selección uruguaya en la próxima fecha FIFA del 12 y 16 de octubre frente a Corea y Japón respectivamente, aún no se sabe quien hará la reserva de los futbolistas que militan en el exterior.

La gerencia deportiva confirmó los horarios para los dos partidos de la próxima fecha FIFA en el mes de octubre, por lo que habrá que levantarse temprano para ver a los celestes.

El primer encuentro será frente a Corea en el World Cup Stadium de Seúl a las 8:00 horas de Uruguay el viernes 12 de octubre.

El segundo será el martes 16 de octubre en el estadio Saritama 2002, frente a Japón a las 7:35 horas de Uruguay donde se ondrá en juego la Copa Kirim.

El último día para hacer las reservas de los futbolistas que militan en el exterior es el próximo domingo 23 de setiembre. En principio no se ha firmado el nuevo contrato de Oscar Tabárez, por lo que seguramente si no se renueva el vínculo antes del domingo, las reservas la haga Fabián Coito que está en Catar con la selección sub 20 y que el sábado juega frente a Vietnam el último partido del Torneo Cuatro Naciones.