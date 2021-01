Conteo de votos en el Congreso de EEUU: republicanos buscan invalidar las elecciones

El Congreso de Estados Unidos contará hoy, en sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, los votos emitidos por el Colegio Electoral sobre los comicios presidenciales del pasado 3 de noviembre.

Integrado por 538 miembros, el último órgano determinó el 14 de diciembre la victoria en las urnas del demócrata Joe Biden al otorgarle 306 votos frente a 232 del presidente republicano, Donald Trump, quien pretendía permanecer en la Casa Blanca hasta 2025.

En comicios anteriores, ese mecanismo tuvo un carácter meramente simbólico y rutinario de menos de media hora de duración, pero dada la negativa de Trump a reconocer el éxito de su rival, el proceso de este año genera más atención debido a las posibles objeciones por parte de miembros del Congreso.

La sesión comenzará sobre la una de la tarde (hora de Washington) y estará presidida por el vicepresidente del país, en este caso, el republicano Pence, que declara al ganador. Si este opta por no asistir —algo que, para evitar verse en el brete de tener que declarar vencedor a Biden, a quien no ha reconocido aún, no se descartaba este martes—, ocupará su puesto el senador más veterano, que es Chuck Grassley, republicano por Iowa. En 2001, a quien tocó pasar ese trago fue ni más ni menos que a Al Gore, que era vicepresidente y acababa de perder la elección de noviembre de 2000 por la mínima contra el republicano George W. Bush, previo paso por el Supremo.

Mike Pence, manifestó la víspera a Trump que carece de autoridad para bloquear la certificación en el Capitolio del triunfo de Biden, reportó anoche la cadena de televisión CNN.

Según una fuente familiarizada con el diálogo, Pence afirmó que no existe el poder para que él descarrile el proceso de este miércoles, que lo tendrá como máxima autoridad en su condición de titular del Senado.

CNN expuso que Pence dijo a Trump que hay casos atípicos sobre la existencia de tal poder, pero la oficina del abogado de la mansión ejecutiva le comunicó al vicemandatario su incapacidad en ese asunto.

Sin embargo, agregó el medio de comunicación, se espera que Pence haga declaraciones de apoyo a los esfuerzos de Trump para impugnar los resultados electorales mientras alega infundadamente que hubo fraude en los comicios.

Por otra parte, más de una docena de senadores republicanos aseguraron que rechazarán la victoria de Biden.

La oposición de los legisladores permitiría forzar un proceso referido al resultado de los comicios, pero para invalidar el desenlace en uno o varios estados tendría que ocurrir una votación a favor de esa posibilidad en el Senado y en la Cámara de Representantes, la última entidad bajo dominio de los demócratas.