«Continúo habitado por el Covid» confirmó Víctor Hugo Morales

En entrevista concedida en esta jornada a La Mañana, el destacado periodista Víctor Hugo Morales, expresó su pesar por no poder retomar sus actividades.

Durante el intercambio, Victor Hugo Morales, señaló que aún no puede hablarse de su recuperación, luego de haberse contagiado de coronavirus porque en un nuevo hisopados se le constató la presencia del virus.

A pesar de ello, Morales, relata Página 12, “pudo realizar su programa” este lunes, “sin asistencia de oxígeno”.

De acuerdo al medio de prensa, el periodista confirmó al finalizar la emisión de su programa que no tenía buenas noticias.

«No tengo una buena noticia, empecé bien, pero continúo habitado por el Covid», dijo Morales, quien ya había comenzado a retomar las emisiones radiales de su programa desde el centro donde se encuentra internado.

Internado desde el pasado mes, Morales expresó “se mantiene el Covid, no lo puedo creer”

«Empecé bien en la mañana por lo que les contaba del oxígeno, pero pueden creer que el rato entre un médico aquí en la clínica, donde todavía no puedo empezar la recuperación, me dijo que todavía el hisopado que me hicieron cuando entré da positivo», relató el periodista según consigna el medio de prensa argentino.

«No se fue o está muerto dentro de mí o está ahí. Es una cosa muy llamativa y la verdad que se pone pesado el tema. Y bueno, se los cuento porque es un retroceso. Son cuatro o cinco días sin poder empezar la rehabilitación», agregó Victor Hugo.

Morales trasmitió que intenta un manejo adecuado de la situación en la que se encuentra y tuvo palabras de agradecimiento para aquellos que se han preocupado por el curso de su recuperación.

En un breve mensaje, dirigido a quienes no toman los cuidados necesarios para evitar los contagios, el conductor radial expresó «díganle a toda persona que no se comporta como corresponde en función del covid-19, de qué manera persiste y sigue dando una pelea horrorosa dentro de los cuerpos de los que se apropia».