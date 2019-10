Cooperativas pagarán unilateralmente el 2% y no el 5%, aseguraron desde Fucvam

«Si la Agencia Nacional de Vivienda no lo acepta, se recurrirá al instrumento jurídico para que el juez de paz dictamine en que cuenta se deposita el dinero hasta que se dirima el conflicto», dijo el secretario general de Fucvam, Gustavo González.

Este viernes 18 de octubre, a la hora 13 en la Agencia Nacional de Vivienda, la primera tanda de cooperativas afectadas van a pagar en forma unilateral el 2%, por la reglamentación del Ministerio de Vivienda de 2008, que aumentó los intereses de préstamo al 5%.

Así lo aseguró el secretario general de Fucvam, Gustavo González, a Caras y Caretas Portal.

El dirigente dijo que «el mes que viene se seguirán sumando, porque la resolución de la asamblea nacional es que fuera progresivo. Este mes van 13, después otras y así hasta llegar a las 82 cooperativas que están afectadas con este problema».

González aseguró que «hoy no sabemos que va a pasar, cual va a ser la respuesta de la Agencia Nacional de Vivienda. Si reciben el dinero al 2 por cinto o no lo reciben. En caso de no recibirlo, nosotros vamos a recurrir al instrumento jurídico de la oblación. Que quiere decir esto, que elaboraremos un acta con escribano e iremos con este escrito al juez de paz que corresponda a cada cooperativa para que el juez dictamine en que cuenta se deposita es 2% hasta que se dirima el conflicto con el ministerio«.

En otro orden, González también comentó que la movilización que estaba prevista para el martes próximo se postergó para el jueves 24.

«Los motivos del cambio son debido a que el martes 22 se llevará a cabo la marcha del No a la reforma, la cual nosotros apoyamos. Por tal motivo nuestra movilización que hemos denominado «El Chalecazo», quedó para el jueves 24 saliendo a la hora 18 desde la sede de Fucvam hasta la plaza Libertad», dijo el dirigente.