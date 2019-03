Coordinadora de Feminismos dio a conocer la proclama del 8M

La Coordinadora de Feminismos dio a conocer el texto de la proclama que se leerá el viernes, Día Internacional de la Mujer.

Tras señala que se encuentran en huelga feminista recuerdan que las mujeres son “quienes más sufren la pobreza, el desempleo y la precarización laboral”.

Subraya la proclama, difundida en su muro de Facebook, su oposición al capitalismo, la forestación y a cierta interpretación de la maternidad.

Comienza señalando que “nosotras, compañeras, desde las niñas hasta las de más edad. Nosotres, que estudiamos, trabajamos en nuestras casas y fuera de ellas. Nosotras las libres, las encerradas y las locas. Nosotres que deseamos amar fuera de las reglas heteronormativas. Nosotras las que parimos, las que no podemos o no queremos hacerlo. ¡Paramos y estamos juntas, en alerta y en las calles una vez más”.

Indica que la lucha del movimiento es por “las mujeres, trans, travas, tortas, lesbianas y disidencias”. Entienden que se enfrenta a la “avanzada fascista, misógina, racista, homofóbica, lesbofóbica y transfóbica que se expande” por el continente. Una avanzada “orquestada desde las alianzas militar, financiera y religiosa”.

“Estamos en huelga feminista” contra el acoso callejero y la violencia sexual. Contra una “cultura de la violación” cuyo cometido es disciplinar a las mujeres. “Si decimos que no es no, si no dijimos que sí también es no. Sigamos rompiendo el silencio. ¡Ante la violencia machista, autodefensa feminista!”, sentencia.

Enfrentamos colectivamente a quienes en nombre de la propiedad y el desarrollo nos atacan”

Precisa que “estamos en huelga feminista, porque la explosión del modelo desarrollista y extractivista, anclado en los megaproyectos del capital, que suponen la forestación, el monocultivo, la contaminación y privatización del agua, generan la expropiación y deterioro de territorios, urbanos y rurales”.

Y agrega: “Enfrentamos colectivamente a quienes en nombre de la propiedad y el desarrollo nos atacan. Colocamos en el centro la vida y la naturaleza, recreando entramados comunitarios y formas nuevas de vivir y habitar el territorio”.