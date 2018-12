Cortometraje uruguayo fue premiado en festival de Argentina

El premio que obtuvo “La inquilina” fue compartido con el cortometraje cubano “Sangre” de Giselle Lominchar. El director del cortometraje uruguayo, Raúl Pierri, confesó que esta premiación fue sorpresiva. “No me esperaba que le dieran un premio al corto porque “La inquilina” no había entrado a la competencia oficial, si no que había sido elegida por fuera”.

El director añadió que lo sorprendió que la película se destacara porque el certamen atrae filmes con “mayor producción visual o mayores efectos”, y en el caso de La inquilina es “mucho más austero; se apoya mucho más en la actuación, la historia y la música; es un cuento perturbador más que un cuento de terror”

El filme no estuvo bajo la evaluación del jurado, pero “fue una gran satisfacción” que el público lo eligiera entre más de 3.000 que llegaron a la organización, dijo Pierri, quien también es periodista de la Mesa Américas de Sputnik.

El argumento tiene como hilo conductor la llegada de una inquilina a un apartamento y una historia oculta que subyace en el relato. Además, el guion echa mano al humor como recurso para salir del “formato común” que tienen en la actualidad las piezas de terror, observó Pierri.

“Lo que quería hacer con el humor era distender al espectador, no quería hacer algo típico de los cortos del género, que estás esperando que te asusten en algún momento. (Buscaba) que te llevara por distintas emociones: el humor, la perturbación y la emoción. Me gusta que tenga distintos colores o sabores la historia”, agregó.

La música como distintivo

La pasión por la música y la ópera del director y guionista de “La inquilina”, quien además es cantante lírico, lleva a que esta sea un distintivo de sus productos audiovisuales.

“En cuanto a la música, en momentos en los que estoy definiendo mi estilo quiero que esté presente. La música está muy presente en mi vida, sobre todo la música clásica y la ópera”, sintetizó.

El filme que ganó la distinción del público en el BARS también fue presentado en el festival Montevideo Fantástico y exhibido en el Fixion Fest de Chile.

El BARS es el único festival especializado en cine fantástico y bizarro que se celebra en Argentina, orientado a producciones independientes y de bajo presupuesto.