Cosse a fondo: nada de medias tintas

-“Era… / la tarde, la tarde cuando el sol caía / la tarde, la tarde cuando fuiste mía / la tarde, la tarde que te di mi amor / Volé por el cielo al sentir tu te quiero ese día / que distintas fueron mis mañanas desde allí / salí y anuncié al mundo aquí estamos tu y yo / dame un beso no hablemos pensemos que dulces los dos”.

-Ay, mama mía. Estimado Borges, me sigue sacudiendo con canciones románticas cada viernes. Esta vez de los fenómenos de Los Iracundos. Pero hoy lo veo con mejor semblante.

-Claro, Álvarez, he tomado postura.

-¿Cuál, Borges?

-Nada ni nadie borrará mi sonrisa de mi rostro.

-Eso, campeón. Así lo quería escuchar, amigazo.

-¿Arrancamos, Álvarez?

-Dele con tutti, Borges. Hacha, tiza y mostrador.

-Le cuento, estimado Álvarez, que la campaña de la precandidata del Frente Amplio (FA) Carolina Cosse ingresó en una etapa fervorosa luego de que se conocieran algunos números de una encuestadora que la mostraban bastante lejos de Daniel Martínez. Todas las fichas están apostadas a la plancha 42020, liderada por la exlegisladora Carmen Beramendi (1990-1995, por la lista 1001).

-¿Pur cuá?

-Porque es la denominada Lista Amplia, que junta a personalidades independientes que se juegan todo por la exministra de Industria de cara a las elecciones internas.

-¿Y por qué lleva ese número?

-Álvarez, como dicen mis amigos cubanos, usted hoy está particularmente obstinante.

-¿Qué me quiere decir con eso, Borges?

-Que está molesto, Álvarez.

-Solo quiero datos, que usted Borges siempre tiene sin errarle.

-Bueno, lo estaba peleando un poco Álvarez. Le cuento el número 4 es por el eventual cuarto gobierno consecutivo del FA y 2020 es el año que asumiría el Poder Ejecutivo de izquierda. ¿Le quedó claro?

-Yes, man.

-La lista se presentará el 16 de mayo a la hora 19, presuntamente en La Huella. Bueno, para que vea el envión que le quieren dar a la precandidatura de Cosse, Beramendi solicitó licencia al frente de la Dirección de la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales.

-Ajá… ¿Y tiene algunos nombres que integrarán la lista?

-Claro, apunte Álvarez.

-Métale que son pasteles…

-En la nómina se encuentran el actual ministro de Industria, Guillermo Moncecchi. Mire que le doy los nombres que me pasaron, pero esto no implica un orden en la lista.

-Ok, aclarado el punto, siga Borges, s’il vous plait.

-Otro de los que integrará la lista es el vocero de la Cámara Empresarial de Cannabis y cofundador de Cannapur, iniciativa que funcionará en la localidad coloniense de Juan Lacaze, Marco Algorta.

-Me tiene ansioso, deme más nombres, Borges.

-El doctor Daniel Borbonet, grado 5, que se desempeña en el sector de Neonatología del hospital Pereira Rossell. Después, está la dirigente frenteamplista del departamento de Paysandú, Mariela Coiro. La señora ha sido titular de la Unidad de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la comuna.

-Dele, Borges, que se me acaba la tinta…

-Bueno, Álvarez, también está el integrante de la Unidad de Educación permanente del Centro Universitario de Paysandú (CEP), la arquitecta Helena Heinzen, quien también tiene militancia en el feminismo. También integrará la lista la artista Ana Prada.

-¡A la pipetuá! No me deje con sed… Tíreme un par de nombres más, please.

-Bueno, lo voy a saciar. También figura en la plancha la la integrante de la intersocial feminista Claudia Olivera y el economista Ruben García, quien también trabaja en el ministro de Industria como asesor en la dirección nacional de Energía. En esa misma secretaría fue asesor profesional del Área de Energía Renovables de la Dirección Nacional de Energía durante los años 2010-2014. Es docente de la materia Costos de la Calidad del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) y, en la esfera privada, brindó servicios de asesoramiento y consultoría a distintas organizaciones.

–Chapeau, Borges, tiene más datos que la CIA.

-Déjese de embromar, Álvarez. Son gajes del oficio.