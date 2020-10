Cosse afirma: «no habrá acuerdo de enajenación del dique Mauá»

Luego de la reunión mantenida en la jornada de ayer viernes con el ministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber, Cosse afirmó que “no acordará enajenación” del dique Mauá” y agregó que habría que ver las propuestas para esa zona, “hay que bajar la pelota al piso”, afirmó.

“No voy a estar de acuerdo con nada que implique enajenación, pero no hay que ser fundamentalista y hay que estudiar con la seriedad del caso”, dijo la intendenta electa en rueda de prensa posterior a la reunión mantenida con el ministro de Transporte.

“Soy intendenta electa y todavía no asumí. Hay que bajar la pelota al piso porque tengo que esperar a que me presenten los proyectos”, afirmó Cosse, al ser consultada sobre el tema.

Como ella misma ya ha dicho que le comunicó al presidente de la República, su intención es que el Poder Ejecutivo transite una solución a partir del camino trazado anteriormente por el Ministerio de Industria en el último gobierno del Frente Amplio, que llamó a un concurso de ideas urbano–arquitectónicas para el dique Mauá.

Las actuales autoridades de dicha cartera, han afirmado que las propuestas presentadas en esa oportunidad no eran viables, debido a problemas de solvencia financiera, afirma esta jornada el diario El Observador quien alude a fuentes, no identificadas, de dicho ministerio.

El medio también resalta que “fuentes del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas recibió hace un tiempo un “proyecto inmobiliario” por parte de la constructora Berkes” y que una “fuente al tanto de las conversaciones dijo que esa propuesta también incluía originalmente la instalación de una terminal portuaria”.

El concurso que había sido llevado adelante por el ministerio de Industria, cuando era dirigido por Guillermo Moncecchi, contó con el trabajo conjunto de la Facultad de Arquitectura y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay.

El medio de prensa recuerda que, en los últimos días, el presidente de la República, al referirse al dique Mauá, expresó que “el Poder Ejecutivo no se va a “frenar si llega una propuesta de un privado (…) ¿Vamos a dejar frenado un lugar tan privilegiado de la ciudad y que no haya una obra? Yo no estoy dispuesto. Con la explotación que sea: oficinas, vivienda o que se anexe un puerto… No hay que dejarse tentar por aquellos impulsos que son: quédate quieto y no tengas problema”.