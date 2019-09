Cosse, Conde y Andrade presentaron el sublema frenteamplista “Unidad para los cambios”

Con el objetivo de aportar a una victoria popular en octubre y para derrotar la Reforma Constitucional que busca militarizar la seguridad pública, se conformó el sublema “Unidad para los cambios”, un espacio que defenderá también el programa único del partido.

En la conferencia de prensa que tuvo lugar este jueves en la Huella de Seregni, comparecieron Carolina Cosse, Roberto Conde y Óscar Andrade, quienes compartieron con los asistentes sus visiones de un país que necesita seguir creciendo en justicia social e igualdad de oportunidades.

La derecha es responsable de los peores tiempos que tuvo que vivir el Uruguay

Roberto Conde, quien encabeza la lista al Senado por el Partido Victoria del Pueblo (PVP), Espacio 567, dirigió su intervención no solo a los miembros y militantes del Frente Amplio sino a la ciudadanía en general, que en octubre definirá la continuidad de un programa de gobierno progresista a favor de los derechos humanos o interrumpirá estos 15 años para que se impongan los programas neoliberales que instalaron los peores tiempos que tuvo que vivir el Uruguay.

“Se quieren presentar como opción de cambio con sus viejas divisas e incluso con muchos de sus mismos nombres, nos entregaron un país destrozado”, rememoró Conde, quien afirmó además, “nosotros lo reconstruimos ladrillo por ladrillo en 15 años y se puede decir…que aún hoy… el país del Frente Amplio es infinitamente mejor que el país que ellos (la derecha) pudieron construir en sus mejores tiempos en la década del 90’”.

El representante de la 567 expresó también que “La derecha, los partidos tradicionales y los no tan tradicionales que ahora se ubican en la ultraderecha, mienten cuando les dicen a los ciudadanos que nosotros hemos desperdiciado el viento de cola que nos tocó recibir y mienten porque saben que solo tuvimos comportamiento internacional favorable del capitalismo en los primeros 5 años de nuestro gobierno. Hoy, en el 2019, se están cumpliendo 10 años del inicio de una de las peores crisis del capitalismo contemporáneo y nosotros la enfrentamos, la resistimos, mitigamos sus efectos e impedimos que cayera sobre el lomo del pueblo y seguimos construyendo un país de justicia social”.

Acerca de la formación del sublema manifestó que lo hacen convencidos de que “la izquierda es una necesidad de la civilización humana, por tanto esto no es una alianza meramente político-electoral con fines electorales para el 2019 sino que aquí hay distintas generaciones de hombres y mujeres que hemos consagrado y consagraremos lo que nos queda de nuestra vida, para compartir la lucha de nuestro pueblo en el proceso de construir una sociedad más justa”.

Lo importante es que nadie quede atrás

Por su parte Carolina Cosse, candidata al Senado por la Lista Amplia, resaltó que “El Frente Amplio fue lo nuevo y es lo nuevo en la diversidad, somos la integración del compromiso”. “El futuro se presenta cada vez más desafiante, puede ser trabajado desde la izquierda o desde la derecha, el asunto es con qué sensibilidad se trabaja, para quiénes y cuándo. Todo eso es la esencia misma de los frenteamplistas”, reafirmó.

Manifestó también que este gobierno ha construido las plataformas de derechos para que todos tengan las mismas oportunidades. “Hemos avanzado en lo que es la agenda de derechos desde un punto de vista de la izquierda y somos cada vez más los que nos unimos el 8 de marzo, en la marcha de la diversidad y los que claman por verdad y justicia los 20 de mayo”.

Cosse abogó por ampliar no solo la matriz productiva sino también la matriz cultural. “Sin ampliar la matriz cultural no podremos avanzar en la construcción de una nueva sociedad y corregir los problemas que tenemos en la actualidad”. Y planteó el enorme desafío de “no dejar que las oportunidades y los avances que nos puede dar el siglo XXI se desperdicien en la nada”.

Para poder interpretar al pueblo hay que soñar y sufrir

La última intervención estuvo a cargo del candidato al Senado por la Lista 1001, Óscar Andrade, quien refirió que “esta es una batalla política que se traduce en la lucha contra las desigualdades sociales donde la primera condición es tener un profundo amor por nuestro pueblo”. Expresó que cuenta con una gran confianza en el pueblo, un pueblo que “va a ser convocado a elegir entre los derechos y los privilegios, entre la perspectiva de justicia social, el trabajo o la especulación”.

Andrade confirmó que el espacio que se crea va a aportar mucho al triunfo del pueblo uruguayo, “a que enfrentemos este escenario regional tan complicado, la Argentina cayéndose a pedazos, un Brasil donde los golpistas reconocen el golpe, el Paraguay derrumbándose…” Y explicó que hay un punto donde las derechas tienen un nivel de coincidencia radical, “siempre están en contra de que los sectores populares se organicen, reivindiquen, luchen, se movilicen y vayan construyendo una democracia de otra calidad”.

Finalmente expresó que , “el Frente Amplio no es una fuerza perfecta, pero no hay dudas de que es una fuerza popular y el gobierno colocó en el centro de la agenda a los invisibles: Los 90 mil uruguayos que estaban condenados a quedar ciegos por ser pobres, la trabajadora doméstica que era tratada como sirvienta, el trabajador rural que no tenía derecho a las 8 horas, la universidad llegando al interior, los hospitales públicos que dejaron de ser hospitales de pobres… Pero todavía quedan deudas sociales profundas y ser de izquierda es también que te duela de manera particular porque sabemos que se puede revertir.”