Cosse: “Estamos en un país que ya no es un país estancado”

Carolina Cose fue la primera oradora este martes en el aniversario número 48 del Frente Amplio. Enfundada en una bandera de la fuerza política, Cosse aseguró que el Frente Amplio es una fuerza inspirada en esencia en el humanismo y en el amor como fuerza transformadora de la realidad, reivindicó los logros de los gobiernos frenteamplistas y llamó a recojer el ejemplo de los fundadores de 1971 ante los desafíos planteados actualmente.

“Cuánta valentía se necesita para hacer algo nuevo; se necesita honestidad para hacer las cosas cada vez mejor; pero valentía y honestidad para hacer cosas nuevas”, afirmó.

“Todos los pueblos tienen momentos amargos en su historia, difíciles y tienen momentos maravillosos; nosotros en nuestra historia tenemos algunos momentos cautivantes”.

“Estamos en un país que ya no es un país estancado, no corre riesgo de ser la colonia de nadie, distribuye mejor el ingreso, es respetado y observado a nivel internacional, porque nos animamos a tomar nuestro propio camino, cambiamos a la uruguaya”. “Sin copiar, sin estridencias, con firmeza, con fraternidad, en serio, así lo hicimos, y mientras cambiábamos el país, mientras generábamos transformaciones históricas, que no las podemos nombrar a todas porque nos llevaría toda la noche, solo comparto algunas; disminución de la pobreza como nunca antes se vio, sistema integrado nacional de salud, diversificación energética, diversificación de las exportaciones, fibra óptica, Plan Ibirapitá, Plan Ceibal, derechos que nos pusimos a la cabeza del mundo de la defensa de los derechos individuales y colectivos, consolidando la democracia”.