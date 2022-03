Cosse instó a votar «Sí» y aseguró que «nos estamos jugando el futuro del país»

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, participó este domingo de una caravana a favor de la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

La jefa comunal instó a no votar en función de la filiación partidaria.»Esta no es una elección partidaria. Es una elección cívica que nos tiene que unir a todos los uruguayos y uruguayas en la reflexión. Va mucho más allá de los partidos políticos. Es una elección importante porque es cómo queremos que quede escrita la ley, que es la guía fundamental, y para que no dependa del gobierno de turno el destino más profundo del Uruguay», afirmó Cosse.

“Nos estamos jugando el futuro del país”, aseguró la intendenta capitalina. Cosse dijo ser optimista sobre el resultado y lo atribuyó a la “gran labor” que está desarrollando “la militancia, casa a casa, conversando mucho, y creo que hay que seguir así hasta el final, hasta el último minuto”. Cosse señaló que en esta instancia “no vamos a estar eligiendo propuestas ni promesas”, sino definiendo “si una ley queda con 135 artículos que son realmente muy malos y que no hay organización seria que no haya dicho que son malos”.

Consultada sobre la agresión que vivieron militantes del Sí en una barriada en San José, Cosse dijo que convoca a los militantes por el Sí a “bajar la pelota al piso, a no caer en provocaciones, a no caer en polarizaciones”, si bien, por otra parte, pidió no “dejar pasar las falsedades”. En ese sentido, lamentó “haber oído falsedades de actores políticos por el No”, que a su entender a lo largo de la campaña fueron “muchas”.