Cosse redobla la apuesta en proyecto con fondos del BID

La Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y la bancada de ediles del Frente Amplio en la Junta Departamental, presentaron en la tarde de este jueves en conferencia de prensa, una nueva propuesta para intentar incluir los planteos de la oposición en la Junta y lograr los votos necesarios para aprobar el proyecto con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El proyecto tal cómo estaba conformado hasta el momento, constaba de un préstamo del BID por 70 millones de dólares, más una partida de 12 millones, proveniente de las arcas de la Intendencia.

A través de este proyecto, se pretende iniciar obras de saneamiento en barrios montevideanos y desarrollar una “nueva estrategia ambiental”, tal como la definió la jefa departamental.

La nueva propuesta, incluye ahora otros 12 millones de dólares, también provenientes de las arcas municipales, y pretende incluir en el mismo proyecto los planteos de la oposición.

Cosse dejó en claro durante la conferencia, que lo que estaba planteando era “dejar el proyecto tal cual está, agrandarlo asumiendo esa contraparte, pero tiene que ser parte de un mismo proyecto”.

“No podemos poder barrios a la marchanta. No poder poner una lista alfabética de barrios para hacer el saneamiento. Eso habrá que discutirlo. Eso es lo que tendrá que discutir la bancada de ediles y lo tendrán que discutir también con nuestros técnicos, porque en la medida en que forman parte del mismo proyecto del BID, deben cumplir las mismas condiciones técnicas que nos exige el BID”, expresó.

Además, destacó que el nuevo proyecto ya fue consultado con el banco, desde donde respondieron que “es posible y en plazos muy rápidos”, aseguró Cosse.

“Dejamos el proyecto tal cual está, se le agrega una contrapartida adicional, la Intendencia asume 12 millones de dólares más con presupuesto propio y todo el paquete forma parte del proyecto BID. Por lo cual, si la oposición estaba preocupada porque no le daba garantías que esto fuera con fondos presupuestales, va a formar parte del proyecto BID y por lo tanto las garantías que nos solicitaron ya estarían”, agregó.

Cosse también consideró que la nueva propuesta contempla “todas las inquietudes” planteadas por la oposición.

“La primera inquietud que nos plantearon fue: más saneamiento en algunos barrios. Nosotros tomamos esa preocupación y (..) les contestamos: esto lo podemos hacer con presupuesto propio. La respuesta que recibimos es que no les satisfacía y que querían que formara parte del proyecto del BID. Ahora les estamos contestando que forme parte del proyecto del BID”, contó.

Sobre los nuevos 12 millones de dólares, Cosse dijo que “tampoco pueden ser cualquier cosa”.

“Tienen que estar en consonancia, no solo para nosotros, (también) para el BID, con la estrategia que estamos planteando, con la que el BID está de acuerdo y el Ministerio de Ambiente está de acuerdo. (…) Con lo cual, todo el proyecto se rige y es controlado por las reglas del BID, con lo cual entendemos que no encontramos una razón razonable (sic) para no votarlo”, añadió.

En cuanto a la “nueva estrategia ambiental”, la jerarca sostuvo que “hay una gran cantidad de indicios y síntomas de que es una estrategia correcta”.

En ese sentido, nombró algunos de los “indicios”. “Por ejemplo, el diciembre limpio que tuvimos, la respuesta en 48 horas al evento excepcional de la inundación, el haber multiplicado por veinte la capacidad de clasificación de Montevideo, de reciclaje”, mencionó.