Cosse sobre el referéndum: «Nos jugamos el futuro»

A pocos días del referéndum para anular los 135 artículos más regresivos de la ley de urgente consideración (LUC), la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se mostró dispuesta a debatir. “Estoy a la orden”, dijo, aunque señaló “no forma parte de mis prioridades. Asimismo envió un “mensaje especial a los indecisos”: “No se dejen envolver en la falsedad de que votando en blanco son neutrales, votando en blanco, votan al No. Si quieren no tomar partido, pongan una lista por el Si y el No así anulan el voto”.

Consultada en rueda de prensa por qué hay tantos indecisos, según las encuestas, dijo: “La gente se toma su tiempo porque no es una cuestión fácil de explicar”. En ese sentido destacó: “Estoy militando de a pie, con todos lo que militan por el Si, los fines de semana, estoy aportando eso”.

En relación a la próxima cadena nacional para ambas opciones, y donde el presidente Luis Lacalle Pou, dijo estar dispuesto a hacer una conferencia de prensa, la intendenta expresó: “No voy a discutir detalles de la campaña, voy a discutir el fondo de la campaña que es elegir por qué Si y por qué No. Estoy convencida de que hay que votar que Sí, creo que nos jugamos el futuro”.