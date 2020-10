Covid-19: el foco del Instituto Crandon

Siete casos en el Crandon: varios tienen vínculo con el brote del INAU y Cancillería

En Secundaria hay cuatro alumnos contagiados, en Primaria son dos maestras y un psicólogo

El Instituto Crandon decidió suspendió las clases presenciales en Secundaria y retornó a la virtualidad, en principio durante dos semanas. La medida es producto del resultado positivo de dos nuevos infectados con Covid-19 liceo. Hasta el momento hay siete casos positivos en total: cuatro en Secundaria y tres en Primaria.

De los cuatro de Secundaria, hay dos que son hijos de uno de los embajadores que dio positivo por el brote en Cancillería. Además hay otros dos casos en compañeros clase, aunquese desconoce el origen preciso de su contagio. Este foco llevó a que se cuarentenaran unas 80 personas, entre alumnos y docentes. Algunos ya fueron hisopados y se hará lo propio con el resto.

En Primaria hay dos maestras y un psicólogo afectados. Una de las maestras se habría contagiado a partir del brote del INAU. La otra maestra y el psicólogo compartían tiempo y espacios docentes con la anterior.

En Primaria, pese a la existencia de casos, no se han interrumpido las clases presenciales. pese a existir tres alumnas afectadas por el virus. De acuerdo al MSP, las clases presenciales no se interrumpieron por entender que los niños no son vectores importantes de contagio.