Crece el reclamo: ¿Cuándo se vacunará a las personas de 71 a 79 años?

La falta de fechas de vacunación para las personas de 71 a 79 años está generando fuerte preocupación y ansiedad en quienes se encuentran en ese rango de edad, y se sienten vulnerables a contraer el coronavirus.

Las consultas a los teléfonos de los vacunatorios son cada vez más, y el malestar de los que dicen sentirse «desamparados», se hace sentir en las redes sociales.

«Me duermo con la certeza de que somos un grupo de personas que se traspapeló en él organigrama de la vacunación. No tiene sentido que las personas de 71 a 79 no entremos en ninguna categoría. Los mayores tenemos derecho a no ser postergados. ¿Mayo o Junio LLP?», preguntó Mirtha Guianze.

«La paradoja es que nuestros nietos tienen certeza de cuando los vacunarán, los abuelos ni idea. No hay fechas, ni respuesta», agregó con un mensaje dirigido a @DrDanielSalinas y @LuisLacallePou.

«He hecho cientos de mensajes por whatsaap, a los sitios web del ministerio y a los 0800, y nada, estoy en la lista negra», destacó Enzo Bertolazzi.

«Estoy protestando desde que se supo el esquema vacunatorio!! Somos caros ? Es la «solución final»?, preguntó con ironía Ana Faedo.

«Veo con mucha preocupación que lo que se mostraba como un plan pensado va siendo modificado diariamente y al tun tun diría mi abuela. Papá está en esa franja ,encerrado, enfermo cardiovascular, insulinodependiente. Él, que tiene menos chance de pelearle al virus, tiene que esperar», añadió otra usuaria.

El presidente Lacalle Pou dijo que, como «cálculo primario», se estima que «sobre fin de mayo, principio de junio, ya estarían vacunadas todas las personas mayores de 70 años».

«La recomendación que tenemos es vacunarlos con Pfizer» dijo el mandatario, y sin animarse a dar fechas, aclaró que será «enseguida» de inmunizar a los mayores de 80 años.

Agregó sin embargo, que «viendo lo que está sucediendo en otros países», se analiza si finalmente se autoriza la vacuna Sinovac para mayores de 70 años. «Pero como nosotros respondemos al análisis técnico y científico de una comisión de vacunas, hasta el día de hoy no lo tenemos», concluyó.