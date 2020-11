Crysol solicita ser incluido en el proceso de revisionismo histórico del ejército

Mediante nota dirigida al Ministro de Defensa Javier García, la organización de ex presas y presos políticos solicita poder aportar la visión de este colectivo sobre los hechos acaecidos a partir de 1968, gobierno de Pacheco Areco.

En la primer semana de noviembre, el comandante en Jefe del Ejército general Fregossi, dio inicio mediante un panel integrado por académico y periodistas, al proceso de revisión histórica del rol del ejercito desde 1958 hasta el año 2020.

Ante este proceso que tomó estado publico y que se proyecta recoja insumos durante todo el 2021, es que Crysol eleva su solicitud.

La nota dirigida al ministro de Defensa dice textualmente:

Dr. Javier García. Estimado Ministro:

A través de la prensa hemos tomado conocimiento de que el Ejército ha comenzado un proceso de revisión crítica sobre su actuación en los últimos 60 años de la vida del país. Saludamos la iniciativa pues entendemos que dicho proceso es necesario e imprescindible para afirmar la democracia y la propia institucionalidad democrática. Que el Ejército reflexione críticamente sobre el papel desempeñado, especialmente desde el 13 de junio de 1968 hasta el momento actual, permitirá a la institución recoger importantes enseñanzas para reafirmar su identidad con la visión hacia el futuro. Mencionamos el 13 de junio de 1968 porque en esa fecha el Presidente Jorge Pacheco Areco impuso las medidas prontas de seguridad y sacó a las Fuerzas Armadas de los cuarteles para reprimir y militarizar a los trabajadores, dando inicio a un proceso cuyas derivaciones y secuelas siguen estando presentes y pautando la vida de la institución y de los uruguayos. El proceso de revisión de lo actuado debe encararse desde la perspectiva país, en una América Latina donde Estados Unidos ha intervenido directamente en el desarrollo de los acontecimientos en el continente. Al mismo tiempo, debe realizarse de cara a la ciudadanía y será más productivo si cuenta con la participación activa de la sociedad civil, de las organizaciones sociales involucradas y la propia academia con visiones plurales. Por medio de la presente, nos ponemos a su disposición para contribuir a dicho proceso de revisión con total franqueza, expresando los puntos de vista de nuestro colectivo. La nuestra no será obviamente una visión complaciente, edulcorada ni amena, pero no se podría prescindir de ella si el proceso es en verdad serio y profundo como se ha anunciado. Como colectivo, somos los sobrevivientes agrupados de los miles de ciudadanos que fueron ilegítimamente privados de su libertad, condenados por tribunales militares sin garantías de ningún tipo, recluidos en condiciones inhumanas y degradantes durante muchísimos años, en diferentes establecimientos creados a tales efectos. Sin otro particular, lo saludan atentamente:

Gastón Grisoni Presidente

Enrique Chalar Secretario